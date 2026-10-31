Land setzt auf Gemeinden: Nahversorgerbonus

Förderzusage für ländliche Infrastruktur

Mit im Gepäck hatte der Landesrat aber auch eine besondere Nachricht für die Gemeinde: Für den Spar-Markt in Ludmannsdorf, geführt von Evelin Obermüller, gibt es eine Förderzusage für den Nahversorgerbonus des Landes. Seit 2020 stehen pro Betrieb bis zu 6000 Euro zur Verfügung, davon 4000 Euro als Entlastungsbonus für Fixkosten oder Investitionen und weitere 2000 Euro in Form von Marketingleistungen des Genusslands Kärnten. Damit sollen regionale Nahversorger abgesichert werden, die wichtige Anlaufstellen in den Gemeinden sind, aber auch wichtige Arbeitsplätze im ländlichen Raum stellen.