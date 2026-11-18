Wer es kaum erwarten kann, wieder auf den Skiern zu stehen, gelangt ab Annenheim mit der Kanzelbahn 1 und 2 direkt zu den geöffneten Anlagen Klösterle und Neugarten. „Die günstige Wetterlage der letzten Tage hat uns in die Karten gespielt und unsere Mitarbeiter haben ihr Bestes gegeben“, freut sich Markus Ramsbacher von den Gerlitzen-Bergbahnen.