„Wir haben nicht das nötige Geld um die geforderte Summe von 1471,07 Euro zu bezahlen. Denn das Erbe war sehr gering und davon mussten wir einige Dinge finanzieren. Zudem halte ich es für sehr bedenklich, dass der einzige Grund, weshalb die BH einen negativen Bescheid ausstellte, der Tod unserer Mutter ist. Dass ihr die Jahre davor diese finanzielle Übernahme gewährt wurde, spielt ebenso keine Rolle wie der psychologische Zustand. Es gibt sogar ein medizinisches Gutachten, das die Weiterführung der Therapie empfahl“.