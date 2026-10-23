Patient fühlt sich von Klinik im Stich gelassen

„Ich wurde nächtens wach, weil meine Hörgeräte am Polster pfiffen“, erzählt er. Weil er nicht ganz klar war, fand er nur das linke, das er auf dem Serviertisch ablegte. In der Früh war es weg. Er behalf sich mit dem rechten und legte es über Nacht im Zahnreinigungsbehälter ab. Das Personal ließ Wasser darüberlaufen und zerstörte damit auch dieses.