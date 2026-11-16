„Yakari“erkennt lautlose Fahrzeuge für ihr Frauerl

Hund zeigt an, wenn Gefahr droht

Um möglichst selbstständig zu bleiben, entscheidet sich die 48-Jährige für einen Blindenführhund. Mit der schwarzen Schäferhündin „Yakari“ hat sie eine verlässliche Partnerin gefunden. Die Hündin sieht Fahrzeuge wie E-Roller, die ihr Frauerl nicht hören kann: „Sie verweigert, die Straße zu queren, und so erkenne ich, dass Gefahr droht.“