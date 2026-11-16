„Yakari“erkennt lautlose Fahrzeuge für ihr Frauerl

Seit einem Schlaganfall ist Bettina S. blind. Ihre vierbeinige Führerin hilft ihr nun nicht nur durch den Straßenverkehr.
Mit starken Kopfschmerzen und Sehstörungen wendet sich die Niederösterreicherin im Jänner 2024 an ein Spital. Und wird mit der Diagnose Migräne heimgeschickt. Zwei Tage später steht fest: Es war ein Schlaganfall. Mit fatalen Folgen. Das Sehzentrum im Gehirn ist zerstört, Frau S. seither blind.
Hund zeigt an, wenn Gefahr droht
Um möglichst selbstständig zu bleiben, entscheidet sich die 48-Jährige für einen Blindenführhund. Mit der schwarzen Schäferhündin „Yakari“ hat sie eine verlässliche Partnerin gefunden. Die Hündin sieht Fahrzeuge wie E-Roller, die ihr Frauerl nicht hören kann: „Sie verweigert, die Straße zu queren, und so erkenne ich, dass Gefahr droht.“
In nicht vertrauten Gebäuden findet die Blindenführhündin den Lift, warnt vor Treppen oder Hindernissen. „Yakari“ bedeute für sie Sicherheit, im Supermarkt, am Bahnsteig, zu Hause. „Außerdem ist es schön, dass ich mich um sich kümmern kann und ich eine Aufgabe habe“, schildert Frau S. weiter.
44.000 Euro Kosten
Sorgen bereitet aber die Finanzierung. 44.000 Euro muss die Niederösterreicherin für ihre vierbeinige Partnerin aufbringen. Erst 6000 Euro sind durch eine Beihilfe des Sozialministeriums finanziert. Wer Frau S. unterstützen möchte, kann das über unseren Verein „Die Krone hilft“-Ombudsfrau tun. Die Spende ist steuerlich absetzbar!
Empfänger: „Die Krone hilft“-Ombudsfrau, IBAN: AT29 3200 0000 1465 4321, Kennwort: Yakari
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