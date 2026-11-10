Traumurlaub? Baden wegen Algen unmöglich

Eine Kärntner Familie hatte sich ihren Aufenthalt in der Dominikanischen Republik anders vorgestellt. Ausgiebiges Schwimmen und Plantschen im Meer war leider wegen eines Braunalgen-Befalls nicht möglich. Auch das Liegen am Strand nicht.
Auf ihren zweiwöchigen Badeurlaub in der Dominikanischen Republik hatte sich die vierköpfige Familie H. schon lange gefreut. Doch dann kam das böse Erwachen. Wegen eines gravierenden Sargassum(Braunalgen)-Befalls war das Schwimmen im Meer unmöglich.
Baden im Pool kein Vergnügen
„Am Strand türmten sich meterhohe Berge von Seegras, sodass ein Liegen dort unmöglich war“, schildert uns Mutter Karin. „Ein fauliger, fischiger Geruch lag Tag und Nacht über der Anlage.“ Und auch das Ausweichen auf den Hotelpool entpuppte sich als unangenehme Angelegenheit. „Ein Baden im Pool führte zu Juckreiz sowie zu Verfärbung von Nägel und Badekleidung.“ Alles in allem entsprach das nicht den Erwartungen.
Entschädigung zu wenig
Deshalb wandte sich Frau H. nach ihrer Rückkehr an das Reisebüro, welches eine Reklamation an den Veranstalter schickte. Als keine Reaktion erfolgte wandte sich die Kärntnerin an die Arbeiterkammer. Schließlich bot man eine Entschädigung von 525 Euro an. Familie H. ist das zu wenig. Immerhin hatte die Pauschalreise 13.590 Euro gekostet. Die AK Kärnten bestätigte der Ombudsfrau, dass eine Entschädigung zwischen 20 und 30 Prozent vom Reisepreis angemessen wäre.
Kein weiteres Entgegenkommen
Doch davon will Veranstalter Dertour auch nach unserer Anfrage nichts wissen. Die Reisenden hätten den Veranstalter erst einen Tag vor Reiseende über die Beeinträchtigung durch das Seegras informiert. Davor habe die Familie keine konkrete Abhilfe, etwa einen Hotelwechsel, verlangt. Es habe daher keine Möglichkeit bestanden, während der Reise geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation zu ergreifen. Das Kulanzangebot bleibe aufrecht.
Familie vor Ort vertröstet
Frau H. widerspricht dem: „Der Reiseleiter vor Ort hat uns in mehreren Telefonaten und Nachrichten vertröstet und versprochen eine Bestätigungsmeldung bei der Hotelrezeption zu hinterlegen.“
Was hätten die Reisenden denn noch tun sollen?
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