Traumurlaub? Baden wegen Algen unmöglich

Entschädigung zu wenig

Deshalb wandte sich Frau H. nach ihrer Rückkehr an das Reisebüro, welches eine Reklamation an den Veranstalter schickte. Als keine Reaktion erfolgte wandte sich die Kärntnerin an die Arbeiterkammer. Schließlich bot man eine Entschädigung von 525 Euro an. Familie H. ist das zu wenig. Immerhin hatte die Pauschalreise 13.590 Euro gekostet. Die AK Kärnten bestätigte der Ombudsfrau, dass eine Entschädigung zwischen 20 und 30 Prozent vom Reisepreis angemessen wäre.