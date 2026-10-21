Trotz Hitze bleiben Klimaanlagen tabu

Klimaanlage nicht bewilligt

Darum suchte er um die Bewilligung für den Einbau an. Obwohl alle Auflagenpunkte ordnungsgemäß erfüllt waren, wurde sein Ansuchen abgelehnt. „Wir können die Montage einer Klimaanlage nicht genehmigen. Es steht Ihnen jedoch frei, innerhalb der Wohnung andere Geräte (Ventilatoren etc.) aufzustellen, sofern es dadurch zu keiner Beeinträchtigung der anderen Bewohner kommt und die äußere Erscheinung des Wohnhauses nicht verändert wird“, teilte ihm die Sozialbau AG mit.