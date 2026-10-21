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Trotz Hitze bleiben Klimaanlagen tabu

Ombudsfrau
21.10.2026 12:01
Der Einbau privater Klimaanlagen wird nicht immer bewilligt (Symbolbild)
Der Einbau privater Klimaanlagen wird nicht immer bewilligt (Symbolbild)(Bild: fotofabrika - stock.adobe.com)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Zum Leidwesen der Mieter bewilligt die Genossenschaft Sozialbau AG keine privaten Geräte. Obwohl die Sommer immer heißer werden und vor allem kranke Menschen unter den hohen Temperaturen leiden. Kann das so bleiben? 

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Herr M. aus Wien-Liesing wollte nach einem schweren medizinischen Eingriff bei seiner Frau auf eigene Kosten eine Klimaanlage einbauen lassen. Weil das Ehepaar im Dachgeschoß wohnt, wird die Zimmer-Temperatur im Sommer mittlerweile für sie unerträglich. „Der größte Teil der Wohnung liegt direkt unter dem Dach“, erklärt er. „Man kann sich also vorstellen, wie sie sich bei längeren Hitzeperioden aufheizt und das Schlafen zur Qual bzw. unmöglich macht.“

Klimaanlage nicht bewilligt
Darum suchte er um die Bewilligung für den Einbau an. Obwohl alle Auflagenpunkte ordnungsgemäß erfüllt waren, wurde sein Ansuchen abgelehnt. „Wir können die Montage einer Klimaanlage nicht genehmigen. Es steht Ihnen jedoch frei, innerhalb der Wohnung andere Geräte (Ventilatoren etc.) aufzustellen, sofern es dadurch zu keiner Beeinträchtigung der anderen Bewohner kommt und die äußere Erscheinung des Wohnhauses nicht verändert wird“, teilte ihm die Sozialbau AG mit.

Zimmertemperaturen über 30 Grad
Ähnliches erlebten Herr und Frau L. aus Floridsdorf. „Meine Gattin ist über 80 und sehr hitzeempfindlich. Wegen ihrer Probleme ist sie auch in ärztlicher Behandlung“, führt der Wiener aus. „Trotz Außenrollläden und eines wärmedämmenden Vorhangs innen haben wir in der Wohnung eine Temperatur von über 30 Grad gemessen.“ Auch das Ansuchen des Ehepaars um ein Klimagerät wurde von der Sozialbau AG abgelehnt.

Die Sommer werden heißer
Während etwa Wiener Wohnen, zuständig für mehr als 200.000 Gemeindewohnungen in Wien, angepasst an die aktuelle Klimaerwärmung seit Mai 2026 den Einbau von Klimaanlagen unter klar definierten Voraussetzungen erlaubt, stellt sich die Sozialbau AG weiterhin dagegen. Es wäre höchste Zeit für eine einheitliche Regelung. Im Interesse aller Bewohner! Denn die Sommer werden laut wissenschaftlicher Einschätzung eher noch heißer.

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