Kranke Frau sollte über 10.000 Euro zurückzahlen

Neue Begutachtung gab Niederösterreicherin recht

Mit der Begründung, dass laut dem Gutachten von Mai 2025 angeblich keine Erwerbsunfähigkeit mehr vorlag und ihr Arbeitsversuch ab September 2024 den Anspruch aufgelöst hätte. Auf Anfrage der Ombudsfrau beim Finanzamt gab man zu, dass die weitere Auszahlung der erhöhten Familienbeihilfe nicht eingestellt wurde, obwohl eigentlich keine Ansprüche mehr bestanden. Laut einem nochmals durchgeführten Begutachtungstermin liege aber eine dauernde Erwerbsunfähigkeit vor. Das Finanzamt entschuldigte sich, hob die Rückforderung auf und zahlte die vergangenen Monate nach.