Wieder einmal werden viele Christkindln gesucht!

Die Wünsche sind meist keine großen. Ob ein süßer Plüschhase mit Kulleraugen, ein spannendes Spiel, Abenteuer-Bücher oder eine wärmende Decke – mit der Christkindlbrief-Aktion von „Krone“ und Caritas können auch Sie heuer wieder Geschenke verpacken und an weniger begünstigte Menschen schicken. Denn nicht jede Familie kann sich das Fest leisten.