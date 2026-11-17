Ob Gründe vorlagen, klärt nun ein Schlichtungsverfahren

Laut der Agentur für Passagier- und Fluggastrechte (apf) müssen für eine Nichtbeförderung ein vertretbarer Grund vorliegen. Etwa das zu späte Erscheinen beim Check-in oder am Gate, fehlende oder ungültige Reisedokumente, eine diagnostizierte ansteckende Krankheit oder eine Gefährdung der Sicherheit an Bord – etwa durch stark alkoholisierte oder randalierende Personen. Ferner müssen Passagiere die geltenden Beförderungsbedingungen und Gepäckbestimmungen der jeweiligen Fluglinie einhalten.

Ob ein vertretbarer Grund vorliegt, müsse stets anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls beurteilt werden. Bei Herrn G. soll das jetzt ein Schlichtungsverfahren klären. Man darf gespannt sein.