Die Diskussion über den Transport eines Volleyballes in der Passagierkabine endete für einen Salzburger damit, dass er in Griechenland am Flughaben bleiben musste. Ob zu Recht soll nun ein Schlichtungsverfahren klären.
Wie bereits am Hinflug wollte Herr G. den Volleyball seines Sohnes in der Flugzeugkabine mitnehmen. Das wurde verweigert. „Das Bodenpersonal verlangte von mir, den Ball vollständig zu entlüften. Da ich kein entsprechendes Hilfsmittel hatte, bat ich um Unterstützung. Schließlich ließ ich den Volleyball sogar am Gate zurück“, schildert der Salzburger, der selbst in einer leitenden Position in der Tourismusbranche tätig ist.
Keine Verabschiedung
Danach sei die Situation eskaliert. Die Polizei wurde gerufen und das bereits aufgegebene Gepäck aus dem Flugzeug geholt. „Als ich mich von meinen drei Kindern und meiner Frau verabschieden und ihr den Autoschlüssel für zu Hause übergeben wollte, wurde ich von drei Mitarbeitern daran gehindert, zu meiner nur wenige Meter entfernten Familie zu gehen“.
Gepäck stand plötzlich am Gate
Herr G. musste auf eigene Kosten eine weitere Nacht in Griechenland bleiben und einen neuen Rückflug buchen. Was Herr G. bemerkenswert fand: Sein Gepäck konnte in sehr kurzer Zeit ausgeladen werden und stand plötzlich neben ihm beim Gate. „Ich frage mich, ob die Entscheidung mir das Einsteigen zu verweigern, schon vorher getroffen worden war. Ich habe niemanden bedroht oder angegriffen. Sicher war die Diskussion am Ende ein wenig emotional“. Ihm gehe es vor allem um eine sachliche Aufklärung und welche konkreten Grundlagen die Fluglinie für die Nichtbeförderung hatte.
„Passagier hat sich störend verhalten“
Dem Passagier sei aufgrund seines Verhaltens am Abflug-Gate die Beförderung verweigert worden, nachdem er sich gegenüber Mitarbeitern am Gate störend verhalten und Anweisungen nicht befolgt habe, ließ Ryanair uns auf Anfrage wissen. Die Polizei sei um Unterstützung gebeten und dem Passagier zu Recht die Beförderung verweigert worden.
Ob Gründe vorlagen, klärt nun ein Schlichtungsverfahren
Laut der Agentur für Passagier- und Fluggastrechte (apf) müssen für eine Nichtbeförderung ein vertretbarer Grund vorliegen. Etwa das zu späte Erscheinen beim Check-in oder am Gate, fehlende oder ungültige Reisedokumente, eine diagnostizierte ansteckende Krankheit oder eine Gefährdung der Sicherheit an Bord – etwa durch stark alkoholisierte oder randalierende Personen. Ferner müssen Passagiere die geltenden Beförderungsbedingungen und Gepäckbestimmungen der jeweiligen Fluglinie einhalten.
Ob ein vertretbarer Grund vorliegt, müsse stets anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls beurteilt werden. Bei Herrn G. soll das jetzt ein Schlichtungsverfahren klären. Man darf gespannt sein.
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