Trump hatte jüngst ein Treffen mit Kim suggeriert und damit die Spekulationen angeheizt. Falls es zu einem solchen Treffen käme, würde es in China stattfinden, sagte Trump vor seiner Abreise in Washington. Am Dienstag sagte Trump in der philippinischen Hauptstadt Manila, dass Kim ihn gerne sehen würde. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte laut der Nachrichtenagentur Interfax gesagt, Putin könnte Kim treffen, falls dieser nach China komme.