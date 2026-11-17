Tochter auf der Piste
Kim Jong Un weiht Luxus-Skiresort nahe China ein
Nordkoreas Diktator Kim Jong-un hat ein luxuriöses Wintersportresort nahe der chinesischen Grenze eingeweiht. Seine Tochter stellte dabei ihr Können auf Skiern unter Beweis – ein Vergnügen, das den meisten ihrer Landsleute verwehrt bleibt.
Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, besuchte Kim das Tourismusgebiet am Sonntag und Montag mit für den Bau zuständigen Beamten. Fotos zeigten Kim auf einem weißen Sessel im Schnee. Anstatt sich körperlich zu betätigen, zog der Machthaber lieber an einer Zigarette.
Seine Tochter, die mit Vornamen Ju-ae heißen soll, könnte nach Annahmen des südkoreanischen Geheimdienstes die Nachfolgerin Kims sein. Nordkoreas Staatsmedien verbreiten immer wieder Aufnahmen, die sie zusammen mit ihrem Vater bei offiziellen Terminen zeigt.
Der zukünftige Winterurlaubsort liegt in der Stadt Samjiyon im Norden des Landes an der Grenze zu China. Dort werde derzeit auch ein Flughafen renoviert, berichtete KCNA. Schon im vergangenen Jahr hatte Kim ein Urlaubsresort an der Küste Nordkoreas eröffnet.
Spekulationen über Gipfeltreffen zwischen Kim und Trump
Die Grenznähe des Ski-Resorts ließ Spekulationen aufkommen, Kim könnte womöglich zu einem Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im südchinesischen Shenzhen reisen. Am Rande des Treffens wollen US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping zu einem Dreier-Gespräch zusammenkommen.
Trump hatte jüngst ein Treffen mit Kim suggeriert und damit die Spekulationen angeheizt. Falls es zu einem solchen Treffen käme, würde es in China stattfinden, sagte Trump vor seiner Abreise in Washington. Am Dienstag sagte Trump in der philippinischen Hauptstadt Manila, dass Kim ihn gerne sehen würde. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte laut der Nachrichtenagentur Interfax gesagt, Putin könnte Kim treffen, falls dieser nach China komme.
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