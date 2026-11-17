Ein ehemaliger steirischer Politiker und Landesbediensteter soll eine 13-Jährige auf einer Online-Plattform kennengelernt und bei einem Treffen sexuell missbraucht haben. Am Dienstag wurde der 39-Jährige am Grazer Straflandesgericht zu sechs Jahren Haft verurteilt – nicht rechtskräftig.
Ein steirischer Politiker und Landesbediensteter soll bereits im Sommer 2021 ein 13-jähriges Mädchen auf einer Online-Plattform kennengelernt und sie dann zu einem Treffen in eine Grazer Innenstadt-Wohnung gelockt haben. Dort soll es zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Der Mann soll das Mädchen auch dafür bezahlt haben. Nachdem die Schülerin den Vorfall angezeigt hatte, kam es auch zu Chat- und Datenträgerauswertungen.
Ermittlungen vertuscht
Die „Krone“ deckte im Sommer 2025 auf, dass gegen den – damals noch aktiven – NEOS-Politiker ermittelt wird. Die Story sorgte über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen. Der Steirer – er war Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde sowie Mitglied im erweiterten Bundesvorstand – legte daraufhin sämtliche politische Funktionen zurück und trat aus der Partei aus. Bei den NEOS soll man erst aus der „Krone“ von den Vorwürfen erfahren haben. Auch seine Anstellung beim Land verlor der Mann.
Am Dienstag musste sich der 39-Jährige am Grazer Straflandesgericht wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen verantworten. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das 13-jährige Opfer soll ein schweres psychisches Trauma erlitten haben und noch heute darunter leiden.
Der Ex-Politiker wurde – bei einem Strafrahmen von bis zu 15 Jahren – zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt (nicht rechtskräftig).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.