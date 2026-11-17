Ermittlungen vertuscht

Die „Krone“ deckte im Sommer 2025 auf, dass gegen den – damals noch aktiven – NEOS-Politiker ermittelt wird. Die Story sorgte über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen. Der Steirer – er war Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde sowie Mitglied im erweiterten Bundesvorstand – legte daraufhin sämtliche politische Funktionen zurück und trat aus der Partei aus. Bei den NEOS soll man erst aus der „Krone“ von den Vorwürfen erfahren haben. Auch seine Anstellung beim Land verlor der Mann.