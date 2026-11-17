In Japan leben zwei Bärenarten: der Asiatische Schwarzbär oder Kragenbär sowie der größere Braunbär. Fachleute führen die Zunahme der Sichtungen und der Angriffe auf Menschen auf die schnell wachsende Population und die zunehmende Entvölkerung ländlicher Gebiete in Japan zurück. Zuletzt gab es in Japans Bergwäldern zudem wenige Eicheln, sodass die Tiere sich anderswo auf Nahrungssuche machten.