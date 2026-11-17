Schulen geschlossen
Japanische Stadt nach Bärenangriff in Angst
In der japanischen Stadt Maebashi sind am Dienstag alle Schulen geschlossen worden, nachdem ein Bär einen 50 Jahre alten Mann attackiert und nicht lebensbedrohlich verletzt hatte.
In der Stadt, die etwa 120 Kilometer nördlich der Hauptstadt Tokio liegt, waren zuvor zwei umherstreifende Bären gesichtet worden, vermutlich eine Bärenmutter und ihr Jungtier. Letzteres wurde mittlerweile in einem Wohngebiet eingefangen. Die Suche nach der Bärin dauerte an.
Lage „äußerst gefährlich“
Maebashis Bürgermeisterin Akira Ogawa warnte, die Lage in der Stadt sei „äußerst gefährlich“. Vor allem in den Stadtteilen, in denen die Bären gesichtet wurden, sollten die Menschen vorerst nur in den dringenden Fällen das Haus verlassen und etwa auf Spaziergänge verzichten. Schulen bleiben bis einschließlich Mittwoch geschlossen.
Zahlreiche Sichtungen in Städten
In Japan waren zuletzt immer mehr Bären gesichtet worden, selbst in Einkaufszentren, in Parks und an Schulen. Allein im September wurden landesweit 1759 Bärensichtungen gemeldet. Das waren allerdings deutlich weniger als im Vorjahresmonat (4766 Sichtungen).
In Japan leben zwei Bärenarten: der Asiatische Schwarzbär oder Kragenbär sowie der größere Braunbär. Fachleute führen die Zunahme der Sichtungen und der Angriffe auf Menschen auf die schnell wachsende Population und die zunehmende Entvölkerung ländlicher Gebiete in Japan zurück. Zuletzt gab es in Japans Bergwäldern zudem wenige Eicheln, sodass die Tiere sich anderswo auf Nahrungssuche machten.
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