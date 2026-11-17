Soziale Medien sind tabu

Neu ist auch, dass bei jedem Kredit geprüft werden muss, ob der Kunde zahlungsfähig ist. Ihr sei „noch nicht völlig klar“, wie diese Bonitätsprüfung in der Praxis dann tatsächlich ausschauen soll, sagt die AK-Expertin. Klar ist allerdings, dass dafür explizit keine Informationen aus den sozialen Medien verwendet werden dürfen. Und: „Wenn die Bonität vielleicht nicht optimal ist und die vereinbarte Rückzahlung nicht wahrscheinlich“, dann darf die Bank keinen Kredit vergeben, erklärt Rupprecht – bisher musste die Bank nur warnen. Im Klartext heißt das, dass manche Österreicher künftig wohl keinen Konsumkredit mehr aufnehmen können.