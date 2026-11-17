Ab Freitag gelten andere Regeln für Konsumkredite. Hinter dem neuen Gesetz verbergen sich verschärfte Regeln, die Tausende Österreicher betreffen. Betroffen sind die beliebten „Jetzt kaufen, später zahlen“-Angebote, die Monatsrechnung bei Amazon und Kontoüberziehungen.
Ein Produkt kaufen und erst einige Zeit später bezahlen ist mit dem neuen Verbraucherkreditgesetz nicht mehr so einfach. Die Konsumenten haben künftig nämlich nur noch 14 Tage Zeit, um ihre Rechnungen zu begleichen, erklärt AK-Expertin Benedikta Rupprecht der „Krone“. Wird diese Frist überschritten, gilt der offene Betrag nach dem neuen Gesetz bereits als Kredit, für den auch ein entsprechender Vertrag abgeschlossen werden muss – völlig egal, wie teuer das Produkt ist.
Unter die 14-Tage-Frist fällt zum Beispiel auch die beliebte Monatsrechnung beim Online-Riesen Amazon. Bisher war es möglich, einmal im Monat gesammelt alle Bestellungen zu bezahlen. Künftig ist allerdings sogar das schon ein Kredit. Anfang Oktober hat Amazon deshalb angekündigt, sich in Österreich von der Monatsrechnung zu verabschieden.
Ausnahme für Handwerker
Eine Ausnahme von der 14-Tage-Regelung gibt es allerdings: Bestimmte Unternehmen, wie zum Beispiel Handwerker, können weiterhin klassische Stundungen anbieten. Dann haben die Konsumenten ganze 50 Tage Zeit, um die Rechnung zu bezahlen. Rupprecht befürwortet diese Ausnahme. Sowohl für die Handwerker als auch für die Kunden sei das „eine große Erleichterung.“ Rechnungen von Installateur & Co. können also weiterhin dann beglichen werden, wenn das nächste Gehalt am Konto gelandet ist.
Soziale Medien sind tabu
Neu ist auch, dass bei jedem Kredit geprüft werden muss, ob der Kunde zahlungsfähig ist. Ihr sei „noch nicht völlig klar“, wie diese Bonitätsprüfung in der Praxis dann tatsächlich ausschauen soll, sagt die AK-Expertin. Klar ist allerdings, dass dafür explizit keine Informationen aus den sozialen Medien verwendet werden dürfen. Und: „Wenn die Bonität vielleicht nicht optimal ist und die vereinbarte Rückzahlung nicht wahrscheinlich“, dann darf die Bank keinen Kredit vergeben, erklärt Rupprecht – bisher musste die Bank nur warnen. Im Klartext heißt das, dass manche Österreicher künftig wohl keinen Konsumkredit mehr aufnehmen können.
Ist das Minus am Konto ein Kredit?
Manche Kunden haben bereits von ihrer Bank Post zum neuen Gesetz bekommen, weiß die Kredit-Expertin, und zwar zu den in Österreich „viel genutzten“ Kontoüberschreitungen. Künftig könnte das gelegentliche Minus am Konto nämlich rechtlich heikel werden. Denn oft toleriert die Bank Kontoüberschreitungen, ohne dass vorher extra ein Vertrag darüber abgeschlossen wurde.
Ab Freitag gilt aber: „Wenn ein Kredit nicht angefordert wird, dann ist die Vergabe verboten“, stellt Rupprecht klar. Kontoüberschreitungen könnten künftig als nicht angeforderte Kredite eingestuft werden. Deswegen sichern sich Banken jetzt ab und halten die Regeln für das Konto-Minus schriftlich fest.
„Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld“
Wer künftig online einen Kredit abschließt, muss einen Warnhinweis angezeigt bekommen, dass dieser Geld kostet. Das Gesetz schlägt die Formulierung „Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld“ vor. „Auch wenn es ein Nullprozent-Kredit ist, muss das aufpoppen, und zwar gut sichtbar“, weiß die Expertin. Diese Neuerung solle die Kunden noch einmal zum Nachdenken bringen, ob sie wirklich einen Kredit aufnehmen wollen.
Neue Regelung bei Zahlungsschwierigkeiten
Wer einen Kredit nicht mehr zahlen kann, hat ab jetzt mehr Rechte. Bevor die Bank nämlich den gesamten Kredit fällig stellt, muss sie mit dem Kunden sogenannte Nachsichtsmaßnahmen besprechen. „Ich habe – ehrlich gesagt – noch keine Vorstellung, wie die Nachsicht sein soll, da im Gesetz nur mögliche Maßnahmen aufgezählt werden“, meint Rupprecht. Möglich wäre etwa, dass die Kredit-Laufzeit oder der Zinssatz angepasst werden. Auch bei Kontoüberziehungen muss die Bank anbieten, dass der Betrag in zwölf Monatsraten beglichen wird, bevor sie rechtliche Schritte setzt.
Verbot von Haustürgeschäften
Vor allem „betagte Leute oder Leute mit Migrationsgeschichte“ sind laut Rupprecht gefährdet, an der Haustür teure Finanzprodukte zu kaufen. Auch diese umstrittene Praxis ist ab Freitag verboten.
Die Österreicher müssen jetzt also mit deutlich strengeren Regeln bei Konsumkrediten rechnen und sich von vielen bequemen „Kaufe jetzt, zahle später“-Angeboten verabschieden. Gleichzeitig sind sie aber auch besser geschützt davor, unbedacht einen Kredit aufzunehmen und haben mehr Rechte bei Zahlungsschwierigkeiten.
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