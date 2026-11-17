Verletzungsdrama um die deutsche Nationalspielerin Sandra Starke: Die Kapitänin von Bundesligist RB Leipzig riss sich die Achillessehne im rechten Bein – jetzt droht sogar das Karriereende!
Die schwere Verletzung passierte am Wochenende vor dem Heimspiel gegen Frankfurt (1:5), beim Aufwärmen sackte die 33-Jährige nach einer Passübung ohne Fremdeinwirkung mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Sofort kümmerte sich die medizinische Abteilung um Starke, die weinend auf dem Boden lag.
Da ahnte die sechsfache DFB-Teamspielerin wohl schon, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt – jetzt gibt es Gewissheit: Die rechte Achillessehne ist gerissen. Bereits am Dienstag wurde Starke in Frankfurt operiert. Bei einer derartigen Verletzung müssen Fußballprofis nicht selten ein Jahr oder sogar noch etwas länger pausieren.
Vertrag läuft im Sommer aus
Starkes Vertrag läuft im kommenden Sommer aus - möglicherweise verlängert RB den Kontrakt, um ihr in dieser schweren Zeit beizustehen. Aber ob die Kapitänin nach der langen Zwangspause mit dann 34 Jahren wieder auf hohem Niveau spielen kann, ist natürlich fraglich ...
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