Da ahnte die sechsfache DFB-Teamspielerin wohl schon, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt – jetzt gibt es Gewissheit: Die rechte Achillessehne ist gerissen. Bereits am Dienstag wurde Starke in Frankfurt operiert. Bei einer derartigen Verletzung müssen Fußballprofis nicht selten ein Jahr oder sogar noch etwas länger pausieren.