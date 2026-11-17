Brother Kills Brother in Perg
“We’ve been searching in vain for help for months”
“We’ve been searching in vain for help for weeks, even months,” says a 32-year-old female friend of the suspect who had been taking care of him. The police had most recently taken the 35-year-old to the Neuromed Campus on Friday following an argument, but since he posed no danger to himself or others, he was sent home. The Turkish man is alleged to have murdered his brother and nearly killed his sister-in-law.
“He always believed his brothers were going to beat him up or frame him for something,” says the woman from Linz, who was still in contact with the victim just 20 minutes before the murder because the situation had escalated again. “He told me the police had told him again that they couldn’t do anything as long as nothing had actually happened.”
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