Mit Elfriede Jelinek die NS-Verbrechen tilgen

Am Grazer Schauspielhaus feiert Elfriede Jelineks „ Ein Übertritt (Alles auf Ende)“ seine Österreichische Erstaufführung. Das Digitaltheater-Duo DARUM (Victoria Halper und Kai Krösche) unternimmt mit dem Text der Nobelpreisträgerin über die Gedenkkultur ein Zeitreise, an deren Ende die Geschichte umprogrammiert werden soll.
Am Anfang ist alles, wie man es bei einer Gedenkfeier zum Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges erwartet: Vertreter aus Politik, Militär und Kirche (Tim Breyvogel, Dominik Puhl, Anna Rausch, Sebastian Schindegger, Luisa Schwab, Anke Stedingk, Rudi Widerhofer) haben sich getroffen, um abwechselnd ans Mikrofon zu treten und ihre mehr oder minder mahnenden Worte abzusondern. Dazwischen spielt ein Pianist (Sandy Lopičić) Musik von Komponisten, die dem Holocaust zum Opfer gefallen sind. So richtig mit dem Herz scheint niemand dabei zu sein, denn aus dem „Nie wieder“ ist längst eine politische Verpflichtung geworden, die immer mehr Menschen lästig fällt. Nicht aus Zufall knarzt es bei der Veranstaltung immer lauter im Gebälk – da droht wohl etwas einzustürzen. Ist es gar die Demokratie?
Eine Gedenkfeier kippt in den virtuellen Raum
Genau gegen diese Entwicklung schreibt Elfriede Jelinek in ihrem ausufernden Gedicht „Ein Übertritt (Alles auf Ende)“ in der für sie typischen poetisch-sarkastischen Pointiertheit voller literarischer und historischer Anspielungen an. Und das Regieduo DARUM (Victoria Halper und Kai Krösche) inszeniert die erste Hälfte der Österreichischen Erstaufführung dieses Stoffes am Grazer Schauspielhaus auch genau so, wie man es bei einer Jelinek-Inszenierung erwartet. Gemeinsam mit Hausherrin und Dramaturgin Andrea Vilter schlagen sie eine Schneise durch die Textflut und teilen sie – eben in Form der oben genannten Gedenkfeier – auf Figuren auf und bringen sie fürs Theater in Form. So weit, so schön – so uninspiriert.
Wirklich spannend wird der Abend nämlich erst da, wo er den mutigen Schritt wagt, den Text der Literaturnobelpreisträgerin fast völlig beiseite zu legen. Denn Halper und Krösche, die mit ihrem Virtual Reality-Stück „EOL – End of Life“ bekannt wurden, führen die Vertreter der Gedenkfeier in der zweiten Hälfte des Abends in einen „War Room“. Dort wartet eine neue Technologie, die es ermöglicht, in die Vergangenheit abzutauchen und diese mithilfe einer komplexen Matrix umzuprogrammieren. Statt also immer wieder an die Gräuel der Vergangenheit erinnern zu müssen, kann man diese schlicht tilgen.
Historische Optimierungen am „Testfall Steiermark“
Genau das passiert vor den Augen des Publikums – und zwar am „Testfall Steiermark“: In einem Mix aus Film und Live-Video wird ein Mord an einem schutzsuchenden Paar (Annette Holzmann und Thomas Kramer) durch Angehörige von Wehrmacht und Volkssturm in den letzten Kriegstagen auf einem Bergbauernhof immer wieder durchgespielt – großteils ohne Worte, nur zur bedrohlichen Klanglandschaft von Simon Dietersdorfer und Sandy Lopičić. Wo müsste, wo könnte, wo sollte man in diesem historischen „Einzelfall“ eingreifen? Und welche Auswirkung hätte diese Optimierung der Vergangenheit auf die Gegenwart?
Es sind spannende und provokante Fragen, die diese Produktion aufwirft, an deren Ende dann nicht nur die Nazi-Verbrecher von einst von der Decke fallen und im Heute nach Belegen für ihre Entschuldung kramen, sondern auch Jelinek selbst zu Wort kommt – eine letzte Mahnung, bevor das „Nie wieder“ zu einem „Schon wieder“ geworden ist.
Das Resultat ist ein ebenso unkonventioneller wie konsequent durchdachter Theaterabend – aber eben auch eine echte Herausforderung, der man sich stellen wollen muss. Wer bereit ist, dem garantiert dieser Abend sowohl einen völlig genuinen Blick auf Jelinek als auch auf die Gedenkkultur.
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