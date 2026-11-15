Mit Elfriede Jelinek die NS-Verbrechen tilgen

Am Anfang ist alles, wie man es bei einer Gedenkfeier zum Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges erwartet: Vertreter aus Politik, Militär und Kirche (Tim Breyvogel, Dominik Puhl, Anna Rausch, Sebastian Schindegger, Luisa Schwab, Anke Stedingk, Rudi Widerhofer) haben sich getroffen, um abwechselnd ans Mikrofon zu treten und ihre mehr oder minder mahnenden Worte abzusondern. Dazwischen spielt ein Pianist (Sandy Lopičić) Musik von Komponisten, die dem Holocaust zum Opfer gefallen sind. So richtig mit dem Herz scheint niemand dabei zu sein, denn aus dem „Nie wieder“ ist längst eine politische Verpflichtung geworden, die immer mehr Menschen lästig fällt. Nicht aus Zufall knarzt es bei der Veranstaltung immer lauter im Gebälk – da droht wohl etwas einzustürzen. Ist es gar die Demokratie?