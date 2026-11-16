Zweite Eishalle sorgt für Chanchengleichheit

Nach etwa eineinhalb Jahren Bauzeit wurde die zweite Eishalle in Villach am Montag offiziell eröffnet. Politisch ist das Projekt ob der hohen Investitionskosten umstritten.
Eines der größten Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahre in Villach ist fertiggestellt: Die zweite Eishalle bietet eine professionelle Trainingsstruktur mit umfangreichem Athletikbereich und vielem mehr.
Nicht nur der Adler-Nachwuchs soll davon profitieren – sondern auch die sportbegeisterten Villacher Bürger. Denn mit der zusätzlichen Eisfläche können noch mehr Eiszeiten auch für Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, dem Stocksport sowie dem Publikumseislauf zur Verfügung gestellt werden.
In dem Stadthallenkomplex findet das neue Bundesleistungszentrum für Dameneishockey sowie eine Damenakademie sein Heim. Der Betrieb soll schon im kommenden Jahr aufgenommen werden. Die österreichischen Eishockeydamen, die gerade den Klassenerhalt in der A-WM geschafft haben, werden beste Bedingungen vorfinden.
Im Zuge der Bauarbeiten wurden auch die Technik auf den neuesten Stand gebracht und auf dem Dach ist eine Photovoltaik-Anlage entstanden. Die Sportler dürfen sich ebenso einen Skillsbereich freuen. „Die neue Eishalle ist ein echter Meilenstein und ein Gewinn für Villach. Hier haben wir eine Möglichkeit für Chancengleichheit im Eishockey geschaffen“, berichtet Bürgermeister Günther Albel.
Die zweite Halle wird aber nicht ausschließlich zum Eislaufen genutzt – die Fläche kann auch als Veranstaltungsfläche für bis zu 800 Besucher genutzt werden. Auch die neue Businesslonge kann gemietet werden.
Das Projekt selbst wurde vor der Verwirklichung aufgrund der hohen Kosten abgespeckt. Politisch war der Bau nicht umstritten – während bei SP, VP und FP stets hinter dem Bau standen, war es vor allem die Liste Verantwortung Erde sowie die Grünen, die eine zweite Halle gerade in Bezug auf die hohen Kosten kritisch standen.
Dem setzte der Stadtchef entgegen, dass die Investition in Sportinfrastruktur ebenso notwendig sei, wie Investitionen in den sozialen Bereich.
Zur feierlichen Eröffnung waren Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler, Landeshauptmann Daniel Fellner, ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann sowie zahlreiche weitere Ehrengäste aus Sport, Politik und Wirtschaft gekommen.
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