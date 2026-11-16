Zweite Eishalle sorgt für Chanchengleichheit

Im Zuge der Bauarbeiten wurden auch die Technik auf den neuesten Stand gebracht und auf dem Dach ist eine Photovoltaik-Anlage entstanden. Die Sportler dürfen sich ebenso einen Skillsbereich freuen. „Die neue Eishalle ist ein echter Meilenstein und ein Gewinn für Villach. Hier haben wir eine Möglichkeit für Chancengleichheit im Eishockey geschaffen“, berichtet Bürgermeister Günther Albel.