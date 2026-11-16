Deutsche Teenies am Glockner heillos überfordert

Keine Seltenheit

Einsätze für solch unerfahrene Bergsteiger stellen laut Peter Tembler für die Bergrettung Kals keine Seltenheit dar. Schon untertags am Sonntag mussten die Einsatzkräfte einen 18-Jährigen am Weg zum Glockner bergen, der sich offensichtlich völlig verkalkuliert hatte und bereits im einfachen Gelände scheiterte. Kurios: Die Bergretter begegneten im Abstieg den später geretteten Deutschen, die sich noch im Aufstieg befanden. Und während des Einsatzes am Abend sahen die Bergretter vier weitere Gruppen, die sich mit Stirnlampen noch in der Nacht im Abstieg befanden.