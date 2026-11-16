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Möchtegern-Alpinisten

Deutsche Teenies am Glockner heillos überfordert

Tirol
16.11.2026 20:00
Das Bild zeigt den Hubschrauber bei den Deutschen am Berg und den ausgeleuchteten Landeplatz.
Das Bild zeigt den Hubschrauber bei den Deutschen am Berg und den ausgeleuchteten Landeplatz.(Bild: foto-webcam.eu/Lucknerhaus)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Als mehrere Nummern zu groß erwies sich der Großglockner für einen 15- und einen 18-jährigen Deutschen. Die Teenies ohne besondere alpine Erfahrung bestiegen den Großglockner und mussten im Abstieg bei Dunkelheit gerettet werden. „Der Glockner ist kein Wanderberg!“, warnen die Bergretter.

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Das Drama von Sonntagabend nahm eigentlich schon rund 24 Stunden vorher seinen Lauf. Denn bereits am Samstag gegen 23 Uhr waren die Deutschen, wie berichtet, vom Lucknerhaus in Kals Richtung Großglockner aufgebrochen. Sie waren in der Folge auf dem Märztaler Steig unterwegs, kamen aber ganz offensichtlich nur sehr langsam voran und hatten Probleme mit der Routenführung. Dennoch schafften es die zwei laut Alpinpolizei nicht über besondere alpine Erfahrung verfügenden Burschen bis zum Gipfel.

Zeit völlig falsch eingeschätzt
Beim Abstieg begann dann endgültig das Drama. „Sie haben die Zeit völlig falsch einschätzt und gerieten in die Dunkelheit“, schildert Peter Tembler, Chef der Bergrettung Kals. Zudem kamen die Teenies vom Normalweg ab. Fast völlig erschöpft schlugen sie gegen 18.30 Uhr Alarm – fast 24 Stunden nach dem Start!

Christophorus 7 flog das Duo ins Tal zum Lucknerhaus.
Christophorus 7 flog das Duo ins Tal zum Lucknerhaus.(Bild: Bergrettung Kals)

Durch Rinne gelotst
Die Kalser Bergretter konnten Kontakt mit dem Duo aufnehmen und die Deutschen, die sich in einer Rinne befanden, trotz deren Erschöpfung langsam talwärts lotsen. Gegen 20.50 Uhr ging dann aber gar nichts mehr. Die Bergrettung alarmierte deshalb den Notarzthubschrauber Christophorus 7, der die Deutschen schließlich im Nahbereich der Normalroute lokalisierte und ins Tal flog. Beide waren zum Glück unverletzt, allerdings stark erschöpft, durchnässt und auch leicht unterkühlt.

Zitat Icon

Wir stellen oft fest, dass viele einfach starten und dann schauen, was geht. Zudem verleiten die schönen Bilder in den sozialen Medien den einen oder anderen.

Peter Tembler, Ortsstellenleiter Bergrettung Kals

Keine Seltenheit
Einsätze für solch unerfahrene Bergsteiger stellen laut Peter Tembler für die Bergrettung Kals keine Seltenheit dar. Schon untertags am Sonntag mussten die Einsatzkräfte einen 18-Jährigen am Weg zum Glockner bergen, der sich offensichtlich völlig verkalkuliert hatte und bereits im einfachen Gelände scheiterte. Kurios: Die Bergretter begegneten im Abstieg den später geretteten Deutschen, die sich noch im Aufstieg befanden. Und während des Einsatzes am Abend sahen die Bergretter vier weitere Gruppen, die sich mit Stirnlampen noch in der Nacht im Abstieg befanden.

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Inspiriert von den sozialen Medien?
„Der Glockner ist kein Wanderberg“, warnt Tembler. „Wir stellen immer öfter fest, dass viele einfach starten und dann schauen, was geht. Zudem verleiten die schönen Bilder in den sozialen Medien den einen oder anderen“, so der Bergretter. Und dann passieren den Möchtegernalpinisten verhängnisvolle Planungsfehler wie den beiden Teenies, die sich bei der Tourenplanung komplett vertan haben. „Doch statt rechtzeitig umzudrehen, gehen sie weiter zum Gipfel.“ Das Ergebnis ist bekannt.

Rasch in Todesgefahr
Tembler warnt, dass auf der Route zum Glockner schon Schnee liege, die Temperaturen tief seien und die Tage immer kürzer werden. Dies gelte es bei der Tourenplanung unbedingt zu berücksichtigen. „Wer dies nicht miteinkalkuliert, gerät leicht in Todesgefahr“, weiß der Bergretter.

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