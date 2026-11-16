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Bei Rot über Kreuzung

Wilde Prügelei wegen Verkehrsdelikt am Gürtel

Kriminalität & Sicherheit
16.11.2026 10:45
Die Polizei musste die beiden Raufhähne trennen (Symbolbild)
Die Polizei musste die beiden Raufhähne trennen (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Völlig aggressiv sind zwei Männer in der Nacht auf Sonntag im Wiener Bezirk Ottakring aufeinander losgegangen: Grund der Auseinandersetzung der beiden Autolenker war eine überfahrene rote Ampel. Das ursprüngliche Verkehrsdelikt endete mit einer Festnahme und einem verletzten Beamten.

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Gegen 4.30 Uhr war ein 32-jähriger Österreicher mit seinem Auto am Lerchenfelder Gürtel unterwegs. Eine Kreuzung soll er trotz Rotlicht übersetzt haben, wodurch ein 27-jähriger Autolenker anhalten musste. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung, die beide Männer dazu bewegte, aus den Autos auszusteigen und eine wilde Rauferei zu starten.

Zufälligerweise kam in diesem Moment eine Polizeistreife vorbei. Die Beamten versuchten sofort, die beiden Männer voneinander zu trennen. Dabei stürzte der 32-Jährige und ein Messer fiel aus seiner Tasche. Der Mann schlug und trat weiter wild um sich, sodass die Polizisten Verstärkung alarmieren mussten.

Messer in Waffenverbotszone dabei
Mithilfe der Unterstützung mehrere Beamten konnte der Tobende festgenommen werden. Da sich der Vorfall innerhalb einer Waffenverbotszone abgespielt hatte, wurde das gefundene Messer sichergestellt und der 32-Jährige diesbezüglich angezeigt.

Der 27-jährige Syrer wurde aufgrund der gegenseitigen Handgreiflichkeiten ebenfalls angezeigt. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

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