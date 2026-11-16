Wilde Prügelei wegen Verkehrsdelikt am Gürtel

Messer in Waffenverbotszone dabei

Mithilfe der Unterstützung mehrere Beamten konnte der Tobende festgenommen werden. Da sich der Vorfall innerhalb einer Waffenverbotszone abgespielt hatte, wurde das gefundene Messer sichergestellt und der 32-Jährige diesbezüglich angezeigt.

Der 27-jährige Syrer wurde aufgrund der gegenseitigen Handgreiflichkeiten ebenfalls angezeigt. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.