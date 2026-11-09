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Weg zum Patienten

So lang ist die Wartezeit auf neue Medikamente

Österreich
09.11.2026 12:09
Bis ein neues Medikament zum Patienten gelangt, kann es lange dauern.
Bis ein neues Medikament zum Patienten gelangt, kann es lange dauern.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
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Von krone.at

Der Weg von einem neuen Medikament bis zum Patienten kann lang sein. In der Regel vergeht ab der Zulassung mehr als ein Jahr. Für Personen mit schweren Erkrankungen kann die lange Wartezeit schwere Folgen haben.

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Im Schnitt dauert es 438 Tage, bis ein innovatives Medikament mit neuem Wirkstoff in Österreich in den Erstattungskodex aufgenommen wird und damit beim Patienten ankommt. Das zeigt die Analyse „Time to Patients“ im Auftrag des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie (FOPI) und des Pharmaverbands Pharmig, berichtete das Unternehmen Sanofi am Montag.

Fatale Folgen für Schwerkranke
Nur 53 Prozent der prinzipiell geeigneten neuen Arzneimittel gelangen überhaupt in die Regelversorgung. Für Menschen mit schweren Erkrankungen vergeht Zeit, die sie oft nicht haben, hieß es in der Aussendung anlässlich des Welttags der Wissenschaft am 10. November.

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Nicht jeder hat schnellen Zugang zu Therapien
Für einen Teil dieser Patienten gebe es Wege, neue Therapien schon früher zu erhalten, etwa über Managed-Access-Programme oder klinische Studien. Diese stehen jedoch nicht allen Betroffenen offen und ersetzen keinen raschen Zugang zur Regelversorgung, wurde betont.

Der Erstattungskodex erfülle eine wichtige Steuerungsfunktion. Entscheidend sei jedoch, dass medizinisch relevante Innovationen möglichst rasch bei allen ankommen, die sie brauchen. „Jeder Tag, um den wir diese Zeit gemeinsam verkürzen, bedeutet für Patientinnen und Patienten Hoffnung und bessere Lebensqualität. Dafür suchen wir aktiv das Gespräch mit allen Beteiligten“, erläuterte Markus Isenmann, Geschäftsführer von Sanofi Österreich.

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