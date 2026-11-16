Deutschland: AfD-Nikolo lässt die Wogen hochgehen

Der Fanshop der deutschen AfD bietet einen Schoko-Nikolaus mit Parteibuch und christlichen Symbolen an. Die Empörung in Deutschland ist enorm. In Kirchenkreisen wird von einer „Grenzüberschreitung“ gesprochen.
Die kleine, 30 g schwere Schokoladefigur ist in den Parteifarben blau und rot gehalten. Der Nikolaus trägt das klassische Bischofsgewand, eine Bischofsmütze und den Bischofsstab. In der anderen Hand hält er ein Buch mit dem Parteilogo. Die Kosten für eine Nascherei belaufen sich auf 1,35 Euro pro Stück.
Kirche sieht „Grenzüberschreitung“
Der Geistliche Dr. Franz-Josef Overbeck zeigt sich gegenüber der deutschen „Bild“-Zeitung empört: „Die AfD vereinnahmt christliche Symbole für Parteiwerbung. Den heiligen Nikolaus in blauem Mantel mit Mitra, Stab und Evangelium mit AfD-Logo abzubilden, geht so nicht. Das ist eine Grenzüberschreitung“. Geht es nach dem Bischof, müsse man religiöse Symbole und parteipolitische Zwecke klar trennen.
AfD nimmt Aufregung gelassen
Die AfD kann die Aufregung nicht verstehen, da sie eine liberal-konservative Partei sei, die sich klar zu christlichen Werten bekenne, wie ein Sprecher des Bundesvorstands gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte.
Der Fanshop der AfD ist momentan jedenfalls extrem überlastet, die Partei entschuldigt sich für die langen Ladezeiten und führt das auf die aktuelle Berichterstattung über den Nikolaus zurück.
Bedürftige beschenkt
Der heilige Nikolaus half der Überlieferung nach den Armen und Bedürftigen. Er wurde gegen Ende des dritten Jahrhunderts als Kind reicher Eltern in Patara geboren, einer Stadt westlich seines späteren Bischofssitzes Myra, der Hauptstadt der kleinasiatischen römischen Provinz Lykien. Er verschenkte einen Teil seines Vermögens. Um seine Person ranken sich eine Vielzahl von Legenden und Wunder. Das Nikolo-Fest wird am 6. Dezember gefeiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.