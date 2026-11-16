Deutschland: AfD-Nikolo lässt die Wogen hochgehen

Kirche sieht „Grenzüberschreitung“

Der Geistliche Dr. Franz-Josef Overbeck zeigt sich gegenüber der deutschen „Bild“-Zeitung empört: „Die AfD vereinnahmt christliche Symbole für Parteiwerbung. Den heiligen Nikolaus in blauem Mantel mit Mitra, Stab und Evangelium mit AfD-Logo abzubilden, geht so nicht. Das ist eine Grenzüberschreitung“. Geht es nach dem Bischof, müsse man religiöse Symbole und parteipolitische Zwecke klar trennen.