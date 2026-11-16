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Schokofigur empört

Deutschland: AfD-Nikolo lässt die Wogen hochgehen

Außenpolitik
16.11.2026 10:45
Dieser Nikolo sorgt für Empörung.
Dieser Nikolo sorgt für Empörung.(Bild: wirliebendeutschland.de)
Porträt von Nicole Weinzinger
Von Nicole Weinzinger

Der Fanshop der deutschen AfD bietet einen Schoko-Nikolaus mit Parteibuch und christlichen Symbolen an. Die Empörung in Deutschland ist enorm. In Kirchenkreisen wird von einer „Grenzüberschreitung“ gesprochen.

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Die kleine, 30 g schwere Schokoladefigur ist in den Parteifarben blau und rot gehalten. Der Nikolaus trägt das klassische Bischofsgewand, eine Bischofsmütze und den Bischofsstab. In der anderen Hand hält er ein Buch mit dem Parteilogo. Die Kosten für eine Nascherei belaufen sich auf 1,35 Euro pro Stück.

Kirche sieht „Grenzüberschreitung“
Der Geistliche Dr. Franz-Josef Overbeck zeigt sich gegenüber der deutschen „Bild“-Zeitung empört: „Die AfD vereinnahmt christliche Symbole für Parteiwerbung. Den heiligen Nikolaus in blauem Mantel mit Mitra, Stab und Evangelium mit AfD-Logo abzubilden, geht so nicht. Das ist eine Grenzüberschreitung“. Geht es nach dem Bischof, müsse man religiöse Symbole und parteipolitische Zwecke klar trennen.

AfD nimmt Aufregung gelassen
Die AfD kann die Aufregung nicht verstehen, da sie eine liberal-konservative Partei sei, die sich klar zu christlichen Werten bekenne, wie ein Sprecher des Bundesvorstands gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte.

Der Fanshop der AfD ist momentan jedenfalls extrem überlastet, die Partei entschuldigt sich für die langen Ladezeiten und führt das auf die aktuelle Berichterstattung über den Nikolaus zurück.

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Bedürftige beschenkt
Der heilige Nikolaus half der Überlieferung nach den Armen und Bedürftigen. Er wurde gegen Ende des dritten Jahrhunderts als Kind reicher Eltern in Patara geboren, einer Stadt westlich seines späteren Bischofssitzes Myra, der Hauptstadt der kleinasiatischen römischen Provinz Lykien. Er verschenkte einen Teil seines Vermögens. Um seine Person ranken sich eine Vielzahl von Legenden und Wunder. Das Nikolo-Fest wird am 6. Dezember gefeiert.

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