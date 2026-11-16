Teure Angst

Bei künstlicher Intelligenz stellt sich die Frage, ab wann die Unternehmen damit genug Geld verdienen. KI kann die Welt verändern. Doch nicht jede KI-Aktie ist ihren Preis wert. Man kann mit seiner Prognose für die Technologie goldrichtig liegen und mit der Aktie trotzdem Geld verlieren. Entscheidend ist, wie viel Zukunft man beim Kauf mitbezahlt. Abwarten ist auch keine Anlagestrategie. Denn auch Nichtstun hat seinen Preis. Zu vorsichtige Anleger warten seit Jahren auf den perfekten Einstieg. Das Ergebnis: Sie investieren nie.