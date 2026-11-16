Teure Angst

Der Zwei-Affären-Skandal um Nvidia-Chef Jensen Huang hat Aktien wieder in den Mittelpunkt gerückt. Der Börsenliebling der KI-Revolution verlor seit dem 243-Dollar-Rekordhoch Anfang Oktober zwischenzeitlich 38,8 Prozent. Das sind 2,27 Billionen Dollar. Diese sagenhafte Summe hat Millionen Anleger daran erinnert, dass auch die begehrteste Aktie keine Einbahnstraße nach oben ist.
Bei künstlicher Intelligenz stellt sich die Frage, ab wann die Unternehmen damit genug Geld verdienen. KI kann die Welt verändern. Doch nicht jede KI-Aktie ist ihren Preis wert. Man kann mit seiner Prognose für die Technologie goldrichtig liegen und mit der Aktie trotzdem Geld verlieren. Entscheidend ist, wie viel Zukunft man beim Kauf mitbezahlt. Abwarten ist auch keine Anlagestrategie. Denn auch Nichtstun hat seinen Preis. Zu vorsichtige Anleger warten seit Jahren auf den perfekten Einstieg. Das Ergebnis: Sie investieren nie.
Die richtige Antwort auf Unsicherheit ist breite Streuung. Wer regelmäßig, etwa mit einem monatlichen Sparplan, in breit gestreute Aktienfonds investiert, muss weder den nächsten Börsenstar noch den besten Kaufzeitpunkt erraten. Wer zusätzlich in Gold und Silber investiert, streut sein Vermögen noch besser.
Langfristig haben Aktien die höchsten Renditen gebracht. Natürlich gehören zeitweise Verluste wie jetzt bei Nvidia dazu. Wer aber aus Angst dauerhaft an der Seitenlinie bleibt, verpasst de facto jede Gewinnchance.
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