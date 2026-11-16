Larve gräbt Tunnel
Serbin hat nach Sansibar-Urlaub Parasiten im Fuß
Ein unliebsames Souvenir hat eine Serbin aus einem Urlaub aus Sansibar im Osten Afrikas mitgebracht: Die junge Frau hatte sich einen Parasiten, auch Hautmaulwurf eingefangen. Erschreckend: Ärzte rieten Jovana ein paar Wochen abzuwarten, bis der Hakenwurm von selbst absterbe.
Als Jovana eine Woche nach ihrem Urlaub einen kleinen roten Punkt am Fuß entdeckte, vermutete die Serbin, es handle sich um einen harmlosen Mückenstich oder Spinnenbiss. „Nichts Schlimmes, dachte ich zumindest“, erklärte die Serbin auf Tiktok.
„Spinnennetz aus Kanälen“ entwickelte sich am Fuß
Doch nach ein paar Tagen wurde die Rötung noch größer und es waren sichtbare Linien unter der Haut erkennbar. Da suchte Jovana medizinische Hilfe. Eine Dermatologin machte einen Abstrich von der Stelle, dieser war jedoch unauffällig. Doch in der Zwischenzeit hatte sich sogar ein „Spinnennetz aus Kanälen“ am Fuß gebildet.
Jovana reist sehr gerne – und ist da auch oft ohne Schuhbekleidung unterwegs, wie man auf ihrem Instagram-Profil sieht:
Weil ihr die Ärztin nicht helfen konnte, suchte die junge Frau selbst nach einer Antwort, woran sie leide. Schließlich würde sie im Internet fündig: Der Befall des Parasiten Larva migrants, auch Hautmaulwurf genannt, passte zu ihren Symptomen.
Serbin sollte einfach abwarten
Also suchte sie die Infektionsabteilung in der Stadt Novi Sad auf. Dort hielt man ihre Selbstdiagnose unwahrscheinlich und schickte sie in eine Klinik in Belgrad. Dort wurde schließlich bestätigt, dass sie sich diesen Parasiten eingefangen habe. „Dort sagten sie mir, dass sie Larva migrans nur aus Büchern kennen. Der Rat? Geh nach Hause und warte acht Wochen, so lange kann sie durchschnittlich in der menschlichen Haut leben“, erklärte Jovana, wie „Blick“ berichtete.
Entfernen könne man den Hautmaulwurf allerdings nicht, weil er sich stängi bewege. Infizieren kann man sich, wenn man barfuß über Böden oder Strände läuft, die mit Kot von Katzen oder Hunden kontaminiert sind. Im menschlichen Körper kann eine Larve nur maximal drei Monate überleben – doch es können stark juckende Rötungen entstehen. Zudem sind die Gänge, die der Erreger bei seiner Wanderung durch die Haut gräbt, gut zu erkennen.
Medikament ließ Fuß anschwellen
Jovana litt psychisch sehr unter ihrem Mitbringsel: „Du weißt, dass du etwas Lebendiges im Fuß hast, das sich jeden Tag bewegt und Kanäle bildet, die du auf der Haut siehst. Es juckt, brennt, und der Kopf arbeitet auf Hochtouren“, erklärte die Serbin ihr Martyrium. Sie entschloss sich schließlich, ein Medikament einzunehmen – danach schwoll ihr Fuß jedoch dermaßen an, dass er nicht einmal mehr in Crocs passte.
Es dauerte schließlich ein Jahr, bis die letzten Flecken an ihrem Fuß verschwunden waren. Mittlerweile sieht sie den Vorfall gelassen: „Ich habe auch das überstanden“, erklärte sie tapfer.
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