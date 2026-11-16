Serbin hat nach Sansibar-Urlaub Parasiten im Fuß

Serbin sollte einfach abwarten

Also suchte sie die Infektionsabteilung in der Stadt Novi Sad auf. Dort hielt man ihre Selbstdiagnose unwahrscheinlich und schickte sie in eine Klinik in Belgrad. Dort wurde schließlich bestätigt, dass sie sich diesen Parasiten eingefangen habe. „Dort sagten sie mir, dass sie Larva migrans nur aus Büchern kennen. Der Rat? Geh nach Hause und warte acht Wochen, so lange kann sie durchschnittlich in der menschlichen Haut leben“, erklärte Jovana, wie „Blick“ berichtete.