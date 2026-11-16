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Abschuss geplant

In Italien droht ganzen Hirsch-Populationen Tod

Ausland
16.11.2026 10:22
Die Regionalregierung der Lombardei will den Damwild-Bestand deutlich verkleinern.
Die Regionalregierung der Lombardei will den Damwild-Bestand deutlich verkleinern.(Bild: APA/dpa/Arne Dedert)
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Von krone.at

In der italienischen Region Lombardei geht es den Hirschen jetzt an den Kragen. Die Regionalregierung will den Bestand an Damwild drastisch reduzieren und sogar gesamte Populationen abschießen.

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In weiten Teilen der norditalienischen Lombardei soll es bald deutlich weniger Damwild geben, neu angesiedelte Populationen sollen sogar vollständig verschwinden. Ein entsprechender Fünfjahresplan wurde von der Regionalregierung beschlossen. Ausgenommen ist die Alpenprovinz Sondrio.

Zur Begründung verweist die Region auf Schäden in der Landwirtschaft, Beeinträchtigungen der Artenvielfalt und Verkehrsunfälle. Zwischen 2019 und 2025 entstanden nach offiziellen Angaben landwirtschaftliche Schäden von insgesamt 230.000 Euro. 2025 wurden 38 Verkehrsunfälle mit Damwild registriert.

Kritik von Umweltschützern
Umweltschützer, die Grünen und die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) kritisieren den Plan und werfen der Regionalregierung vor, damit vor allem der Jagdlobby entgegenzukommen. Es fehlten die Voraussetzungen für eine solche Maßnahme. Stattdessen müssten nicht invasive Methoden zur Regulierung der Bestände eingesetzt werden. Die Region erwidert, alternative Maßnahmen wie Elektrozäune und akustische Abschreckung hätten sich als nicht ausreichend erwiesen. Die Eingriffe sollen ganzjährig durch befugte Jäger und Wildhüter erfolgen.

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Keine heimische Tierart
Der Damhirsch gilt in Italien nicht als ursprünglich heimische Tierart. Er wurde im Laufe der Jahrhunderte vom Menschen eingeführt beziehungsweise wieder angesiedelt und ist heute in verschiedenen Regionen fest etabliert. Zum Problem kann er vor allem dort werden, wo seine Bestände stark anwachsen. Damhirsche ernähren sich unter anderem von jungen Pflanzen, Knospen und Trieben und können dadurch die natürliche Verjüngung der Wälder beeinträchtigen. Zudem konkurrieren sie mit einheimischen Wildarten wie Hirschen und Rehen um Nahrung und Lebensraum.

Bei hohen Populationsdichten kann dieser Konkurrenzdruck die heimischen Arten benachteiligen und ihre Entwicklung gefährden. Die Lombardei begründet ihren Fünfjahresplan deshalb nicht nur mit landwirtschaftlichen Schäden und Verkehrsunfällen, sondern auch mit dem Schutz der Artenvielfalt. Ziel ist es, die Damwildbestände in weiten Teilen der Region zu reduzieren und neu angesiedelte Populationen vollständig zu beseitigen. Kritiker halten dagegen, dass die vorgesehenen Maßnahmen zu weit gehen und auch nicht tödliche Alternativen stärker berücksichtigt werden sollten.

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