In Italien droht ganzen Hirsch-Populationen Tod

Keine heimische Tierart

Der Damhirsch gilt in Italien nicht als ursprünglich heimische Tierart. Er wurde im Laufe der Jahrhunderte vom Menschen eingeführt beziehungsweise wieder angesiedelt und ist heute in verschiedenen Regionen fest etabliert. Zum Problem kann er vor allem dort werden, wo seine Bestände stark anwachsen. Damhirsche ernähren sich unter anderem von jungen Pflanzen, Knospen und Trieben und können dadurch die natürliche Verjüngung der Wälder beeinträchtigen. Zudem konkurrieren sie mit einheimischen Wildarten wie Hirschen und Rehen um Nahrung und Lebensraum.