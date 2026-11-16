Debüt? ÖFB-Youngster „beeindruckt“ Baumgartner

„Viele neue Gesichter“ sind am Dienstag (20.45 Uhr – im sportkrone.at-Liveticker) in der ÖFB-Startelf gegen Israel zu erwarten. Darunter möglicherweise auch ein Debütant. Youngster Luca Weinhandl darf sich nämlich gute Chancen ausrechnen – und erntet von Christoph Baumgartner schon im Vorfeld ein besonderes Lob.
Durch den bereits fixierten Nations-League-Gruppensieg ist Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag in Debrecen gegen Israel mit einer stark veränderten Startelf zu erwarten. Teamchef Ralf Rangnick kündigte für das letzte Länderspiel des Jahres im Vergleich zum Irland-Match „viele neue Gesichter“ an.
Laut Gregoritsch ist es ein Zeichen eines starken Herbsts, dass man jetzt das eine oder andere Experiment durchführen kann, und das noch dazu in einem Pflichtspiel. „Wir sind in der Lage, dass wir aus einem Nations-League-Spiel quasi ein Testspiel machen und Spieler zu Einsätzen kommen, die ihr Debüt geben oder noch nie von Beginn an gespielt haben. Das ist nicht selbstverständlich“, erklärte der Steirer.
Ähnlich äußerte sich Christoph Baumgartner. „Für die Jungs, die vielleicht neu dabei sind und noch nicht so viele Minuten gespielt haben, ist es eine wunderschöne Geschichte, dass sie Spielminuten kriegen oder sogar ihr Debüt feiern können“, meinte der Niederösterreicher. In der aktuellen Situation zu rotieren, sei „absolut richtig. Wir haben super Jungs dabei, wirklich richtig coole Talente, die das absolut verdient haben“, meinte Baumgartner.
Großes Baumgartner-Lob für Weinhandl
Ein potenzieller Debütant ist Luca Weinhandl. „Er ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler, der extrem klar ist. Und das beeindruckt mich fast am meisten, weil es nicht so einfach ist mit 17 Jahren, wenn so viel rund um dich passiert, dass du dann trotzdem so eine emotionale Reife mitbringst“, sagte Baumgartner. „Das ist extrem beeindruckend. Ich bin sicher, dass er seinen Weg gehen wird. Er muss verletzungsfrei bleiben, und der Rest wird kommen.“
Unabhängig von der Aufstellung bleibt das ÖFB-Ziel unverändert – in Debrecen sollen die nächsten drei Punkte her. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, egal, wer auf dem Platz steht. Wir werden alles reinhauen und dann schauen wir, was am Ende rauskommt.“ Durch den bereits feststehenden Gruppensieg sei „der Druck weg. Das kann dazu führen, dass wir eine gewisse Leichtigkeit kriegen, und das erhoffe ich mir“, erklärte Baumgartner.
Der Offensivspieler absolvierte am Samstag beim 1:0 gegen Irland sein erstes Länderspiel seit fast acht Monaten, gegen Israel könnte er aus Gründen der Belastungssteuerung zunächst auf der Bank Platz nehmen. „Das entscheidet der Trainer, schauen wir einmal, wie viele Minuten es für mich werden. Aber da stehe ich nicht im Vordergrund, sondern das Team.“ Seinen 75-Minuten-Einsatz gegen Irland überstand Baumgartner ohne Probleme. „Ich habe mich echt gut gefühlt und es ist mir auch am Tag danach sehr gut gegangen“, erzählte der 27-Jährige.
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