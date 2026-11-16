Debüt? ÖFB-Youngster „beeindruckt“ Baumgartner

Der Offensivspieler absolvierte am Samstag beim 1:0 gegen Irland sein erstes Länderspiel seit fast acht Monaten, gegen Israel könnte er aus Gründen der Belastungssteuerung zunächst auf der Bank Platz nehmen. „Das entscheidet der Trainer, schauen wir einmal, wie viele Minuten es für mich werden. Aber da stehe ich nicht im Vordergrund, sondern das Team.“ Seinen 75-Minuten-Einsatz gegen Irland überstand Baumgartner ohne Probleme. „Ich habe mich echt gut gefühlt und es ist mir auch am Tag danach sehr gut gegangen“, erzählte der 27-Jährige.