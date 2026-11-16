150 Übungen pro Woche: Philipp macht euch fit!

Wie gut klappt‘s mit den Übungen und werdet ihr von Woche zu Woche fitter? Philipp setzt auf ein zweiwöchiges Trainingsprogramm, bei dem dieselben Übungen regelmäßig wiederholt werden. So lässt sich erkennen, ob man Fortschritte macht! Insgesamt warten rund 150 Übungen. Dabei kommt es nicht nur auf die richtige Ausführung an: Auch die Atmung spielt eine entscheidende Rolle. Philipp zeigt, worauf ihr achten solltet!