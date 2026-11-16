Russland: Verletzte und Angriff auf Krim-Brücke

Die Ukraine hat nach russischen Angaben die Brücke über die Straße von Kertsch angegriffen, die Russland mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet. Ferner wurden bei einem Drohnenangriff in der südrussischen Region Krasnodar nach Angaben örtlicher Behörden drei Menschen verletzt, darunter ein Kind.
Der Verkehr auf der Brücke über die Straße von Kertsch sei eingestellt worden, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.
Herabfallende Trümmer einer Drohne hätten in Ilski, Region Krasnodar, einen Brand in einer Industrieanlage ausgelöst, teilten die Behörden auf Telegram mit. In dem Gebiet liegt die Ölraffinerie Ilski. Sie ist auf die Verarbeitung von mehr als sechs Millionen Tonnen Öl pro Jahr ausgelegt. In der Stadt Asow in der russischen Region Rostow an der Grenze zur Ukraine seien drei Menschen verletzt worden:
Zudem gerieten vier Industrieanlagen in Brand, teilte Regionalgouverneur Juri Sljusar mit. Herabstürzende Trümmer abgefangener Drohnen hätten drei Wohnhäuser und eine Gasleitung im Dorf Rogalik beschädigt.
Angriffe auch in Moskau
Auch aus Moskau wurden ukrainische Drohnenangriffe gemeldet. Etwa 139 Drohnen seien zerstört worden, erklärte Bürgermeister Sergej Sobjanin in der Nacht auf Montag im Onlinedienst Telegram. Rettungsdienste seien dort im Einsatz, wo Trümmer der abgeschossenen Drohnen heruntergefallen seien. Die Luftabwehr habe insgesamt 1336 Drohnen über mehreren russischen Regionen sowie über dem Asowschen und dem Schwarzen Meer abgeschossen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.
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