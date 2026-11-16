Russland: Verletzte und Angriff auf Krim-Brücke

Herabfallende Trümmer einer Drohne hätten in Ilski, Region Krasnodar, einen Brand in einer Industrieanlage ausgelöst, teilten die Behörden auf Telegram mit. In dem Gebiet liegt die Ölraffinerie Ilski. Sie ist auf die Verarbeitung von mehr als sechs Millionen Tonnen Öl pro Jahr ausgelegt. In der Stadt Asow in der russischen Region Rostow an der Grenze zur Ukraine seien drei Menschen verletzt worden: