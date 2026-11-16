Kein Handschlag – plötzlich gibt’s rührende Worte

Mirra Andrejewa hat am Sonntag gezeigt, dass sie offenbar nicht nur eine herausragende Tennisspielerin ist! Die Russin fand nach ihrem Triumph bei den WTA Finals rührende Worte für ihre Gegnerin Elina Switolina aus der Ukraine.
Nach dem 7:5 und 6:3 am Sonntag im kalifornischen Indian Wells wendete sie sich bei der Siegerehrung direkt an Switolina, die bei Begegnungen mit Spielerinnen aus Russland wegen des Ukraine-Krieges Handschläge und gemeinsame Fotos verweigert.
„Glückwunsch, Elina und Team, für eine großartige Woche. Du hattest eine großartige Saison, und ich weiß, dass es schwer ist, im Finale zu verlieren“, sagte Andrejewa nach ihrem Erfolg beim Saisonabschluss der Frauen-Tennis-Tour.
Die 19-jährige French-Open-Siegerin fügte hinzu: „Du hast eine kleine Tochter. Du bist eine großartige Mutter, komm zurück und mach weiter. Ich wünsche dir nur das Beste für die nächste Saison.“
Switolina: Keine Gratulation und keine Fotos
Switolina ging auf Andrejewa in ihrem Interview auf dem Court nicht ein, auch gemeinsame Fotos blieben aus. Sie zeigte sich erleichtert über das Saisonende und plant, in Kürze in die Ukraine zurückzukehren. „Ich habe die Armee immer unterstützt“, sagte sie. Auch Soldaten würden ihre Matches verfolgen. „Ich freue mich, dass ich den Menschen in der Ukraine ein klein wenig Freude bringen kann“, erklärte die Sechste der Weltrangliste am Ende einer schwierigen Saison.
Die 32-Jährige und der ehemalige französische Tennisprofi Gael Monfils (40) – der Vater ihres Kindes – hatten zuletzt ihre Trennung bekannt gegeben. Beide standen aber laut Switolina auch während der WTA Finals in engem Kontakt.
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