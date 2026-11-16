Kein Handschlag – plötzlich gibt’s rührende Worte

Switolina: Keine Gratulation und keine Fotos

Switolina ging auf Andrejewa in ihrem Interview auf dem Court nicht ein, auch gemeinsame Fotos blieben aus. Sie zeigte sich erleichtert über das Saisonende und plant, in Kürze in die Ukraine zurückzukehren. „Ich habe die Armee immer unterstützt“, sagte sie. Auch Soldaten würden ihre Matches verfolgen. „Ich freue mich, dass ich den Menschen in der Ukraine ein klein wenig Freude bringen kann“, erklärte die Sechste der Weltrangliste am Ende einer schwierigen Saison.