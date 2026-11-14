Frau unter gestürztem Pferd schwer verletzt

Eine 43-Jährige aus Schönau im Mühlkreis war am Freitag gegen 17:30 Uhr gemeinsam mit ihrer 11-jährigen Tochter im Pferdestall in ihrer Wohngemeinde, um ihre dort eingestellten Pferde zu versorgen. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte eines der Pferde außerhalb der Box und fiel dabei so auf die 43-Jährige, sodass diese darunter zu liegen kam.