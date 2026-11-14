Frau unter gestürztem Pferd schwer verletzt

Eine Mutter war mit ihrer elfjährigen Tochter im Stall, als plötzlich ein Pferd außerhalb der Box zusammenbrach und auf die Mutter fiel. Das Pferd stand zwar noch einmal auf, sodass sich die Mutter befreien konnte, die Frau wurde aber schwer verletzt. Die Elfjährige rief die Rettung, die Mutter wurde nach Linz geflogen.
Eine 43-Jährige aus Schönau im Mühlkreis war am Freitag gegen 17:30 Uhr gemeinsam mit ihrer 11-jährigen Tochter im Pferdestall in ihrer Wohngemeinde, um ihre dort eingestellten Pferde zu versorgen. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte eines der Pferde außerhalb der Box und fiel dabei so auf die 43-Jährige, sodass diese darunter zu liegen kam.
Elfjährige Tochter rief Rettung
Nachdem das Pferd nochmals aufstand, konnte sie sich befreien. Das Pferd stürzte neuerlich und verstarb anschließend vor der Pferdebox. Die 11-Jährige setzte die Rettungskette in Gang; die 43-Jährige wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Linz gebracht.
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