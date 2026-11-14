„Wir haben hier jede Woche neue Mitarbeiter“

Wasserstand verhindert Transport

Ein derartiges Wachstum bringt aber auch Schwierigkeiten mit sich, wie der „Krone“-Besuch in Werk 4 in Reichersberg zeigt. Hier arbeiten rund 640 der weltweit mehr als 4000 Beschäftigten. Sie fertigen in der Produktionshalle Triebwerksverkleidungen für die beiden Flugzeugtypen Boeing 787 und Airbus A350. Eine Halle weiter werden die Teile in großen Industrieöfen bei rund 180 Grad ausgehärtet. Vier Stück dieser Öfen stehen aktuell im Werk – zu wenige für die gute Auftragslage. Ein fünfter Ofen ist bereits bestellt: „Der kommt auf dem Wasserweg“, sagt Produktionsleiter Heimo Rösser. Doch aufgrund des immer noch niedrigen Pegels ist der Transport derzeit nicht möglich. „Hoffentlich kommt er vor Weihnachten“, so Rösser.