„Wir haben hier jede Woche neue Mitarbeiter“

Das Luftfahrtgeschäft boomt. Dadurch füllen sich die Auftragsbücher des Innviertler Zulieferers FACC. Im Werk in Reichersberg steigt die Produktionsmenge – doch das birgt Herausforderungen.
Vor dem Eingang zur Produktionshalle verkaufen zwei junge Mitarbeiter vorfreudig Tombola-Lose für die anstehende Weihnachtsfeier. Nicht nur deswegen merkt man: Die Stimmung beim Innviertler Leitbetrieb FACC ist gut. Kein Wunder: Der Umsatz stieg in den ersten drei Quartalen um knapp 15 Prozent auf 800 Millionen Euro. Die Luftfahrtindustrie wächst – und mit ihr Zulieferer FACC.
Wasserstand verhindert Transport
Ein derartiges Wachstum bringt aber auch Schwierigkeiten mit sich, wie der „Krone“-Besuch in Werk 4 in Reichersberg zeigt. Hier arbeiten rund 640 der weltweit mehr als 4000 Beschäftigten. Sie fertigen in der Produktionshalle Triebwerksverkleidungen für die beiden Flugzeugtypen Boeing 787 und Airbus A350. Eine Halle weiter werden die Teile in großen Industrieöfen bei rund 180 Grad ausgehärtet. Vier Stück dieser Öfen stehen aktuell im Werk – zu wenige für die gute Auftragslage. Ein fünfter Ofen ist bereits bestellt: „Der kommt auf dem Wasserweg“, sagt Produktionsleiter Heimo Rösser. Doch aufgrund des immer noch niedrigen Pegels ist der Transport derzeit nicht möglich. „Hoffentlich kommt er vor Weihnachten“, so Rösser.
Lieferketten machen Probleme
Auch die seit Corona angeknacksten Lieferketten machen nach wie vor Probleme: Oft fehlt in Materiallieferungen eine einzige Schraube für ein Produkt – und damit verzögert sich alles. Und nicht zuletzt ist der steigende Personalbedarf eine Herausforderung: „Wir haben jede Woche neue Mitarbeiter“, sagt Rösser. „Die Einschulung dauert teilweise vier bis sechs Monate.“
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