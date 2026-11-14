Warum Kosten für die Jugendwohlfahrt explodieren

Die Ausgaben steigen rasant, obwohl zuletzt sogar weniger Kinder betreut wurden. Was steckt hinter der Kostenexplosion bei der Linzer Kinder- und Jugendhilfe? Antworten auf eine „Krone“-Anfrage geben Einblick in eine besorgniserregende Entwicklung. Besonders die Zahlen zu Gewalt in Familien lassen aufhorchen.
Es sind Zahlen, die aufhorchen lassen und hinter denen sich viele persönliche Schicksale verbergen: 45,4 Millionen Euro muss die Stadt heuer für die Jugendwohlfahrt aufbringen.
Vor drei Jahren waren es noch 30,3 Millionen Euro. Ein Anstieg um satte 50 Prozent! Bemerkenswert sind die Betreuungszahlen, die das Büro der zuständigen Referentin, SP-Stadtvize Karin Leitner, auf „Krone“-Anfrage lieferte: 2023 wurden 1429 Kinder betreut, 2024 waren es 1395 und im Vorjahr 1389. Die Zahl ging also leicht zurück. Für heuer liegen noch keine statistischen Auswertungen vor.
Wie passt das zu den explodierenden Kosten?
Die Stadt verweist auf höhere Tagessätze, längere und intensivere Betreuungen sowie besonders teure Krisenunterbringungen. Entscheidend sei nicht nur, die Zahl der Kinder, sondern auch wie lange und in welcher Form sie betreut werden. Wie stark die einzelnen Faktoren zur Kostensteigerung beitragen, bleibt offen.
Über 300 Kinder stationär betreut
Allein im Vorjahr wurden 952 Kinder in ihren Herkunftsfamilien unterstützt, 312 in stationären Einrichtungen und weitere 125 bei Pflegefamilien betreut. Im Vorjahr wurden 952 Kinder in ihren Herkunftsfamilien unterstützt, 312 in stationären Einrichtungen und weitere 125 bei Pflegefamilien betreut.
Kinder und Jugendliche müssen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Dafür ist die Kinder- und Jugendhilfe da – im Mittelpunkt steht immer das Kindswohl.
Karin Leitner, Linzer SP-Vizebürgermeisterin
So viele Betretungsverbote wie noch nie
Besonders bedrückend sind die Zahlen zu Betretungs- und Annäherungsverboten. Im gesamten Jahr 2025 waren 395 Kinder von solchen polizeilichen Maßnahmen betroffen, heuer sind es bereits 407. Dabei dürfte die tatsächliche Dimension familiärer Gewalt noch größer sein. Die Stadt räumt selbst ein, dass aufgrund fehlender Meldungen kein vollständiges Bild vorliegt.
Gewaltvorfälle in Familien nehmen zu
Auch ein Amtsbericht zeichnet ein besorgniserregendes Bild. Darin ist von zunehmenden Schulsuspendierungen, Gewaltvorfällen in Familien und schwierigen familiären Problemlagen die Rede. Ebenso wird ein steigender Unterstützungsbedarf bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen angeführt. Zuletzt musste der Gemeinderat deshalb – wie berichtet – zusätzliche 1,7 Millionen Euro für die Kinder- und Jugendhilfe bewilligen. Die Stadt verweist auf Präventionsangebote wie Schulsozialarbeit, Streetwork, Jugendarbeit und Elternberatung.
Über Millionen für Straßen, Plätze, Bäume und Prestigeprojekte wird leidenschaftlich gestritten. Dabei wächst anderswo eine Rechnung, die nachdenklich machen sollte. Immer mehr Geld muss die Stadt aufbringen, um Kindern und Familien in schwierigen Lebenssituationen zu helfen. Ihre Probleme werden offenbar immer komplexer. Dass heuer bereits mehr als 400 Kinder von polizeilich gemeldeten Betretungs- und Annäherungsverboten betroffen waren, sollte uns zu denken geben. Bei der Hilfe darf nicht gespart werden. Doch wie verhindern wir, dass Kinder in solche Situationen geraten? Die teuerste Rechnung ist am Ende nicht jene, die im Budget steht. Sondern jene, die Kinder für eine schwierige Kindheit bezahlen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.