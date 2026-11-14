Warum Kosten für die Jugendwohlfahrt explodieren

Über Millionen für Straßen, Plätze, Bäume und Prestigeprojekte wird leidenschaftlich gestritten. Dabei wächst anderswo eine Rechnung, die nachdenklich machen sollte. Immer mehr Geld muss die Stadt aufbringen, um Kindern und Familien in schwierigen Lebenssituationen zu helfen. Ihre Probleme werden offenbar immer komplexer. Dass heuer bereits mehr als 400 Kinder von polizeilich gemeldeten Betretungs- und Annäherungsverboten betroffen waren, sollte uns zu denken geben. Bei der Hilfe darf nicht gespart werden. Doch wie verhindern wir, dass Kinder in solche Situationen geraten? Die teuerste Rechnung ist am Ende nicht jene, die im Budget steht. Sondern jene, die Kinder für eine schwierige Kindheit bezahlen.