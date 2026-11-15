Mit virtueller Realität Demenzkranken helfen

Mittels virtueller Realität wird in den Häusern zum Leben die Lebensqualität Demenzkranker erhöht. Dafür gab es renommierte Preise – und unseren Titel Wiener der Woche.
In einem Labor für Virtual Reality (kurz: VR) beschäftigen sich Experten der Häuser zum Leben damit, die Lebensqualität Demenzkranker zu erhöhen. Bewohner können via 360-Grad-Aufnahmen vertraute Orte aus der Vergangenheit besuchen und Erinnerungen neu erleben sowie wieder finden. Auch Angehörige werden hier aktiv eingebunden.
Soziale Teilhabe
Ziel ist, die Selbstständigkeit zu stärken und soziale Teilhabe zu ermöglichen. Dafür wurden die Mitarbeiter der Häuser zum Leben mit dem Wiener Gesundheitspreis und beim Teleios, einem renommierten Preis für Altenpflege, ausgezeichnet. Dieser Offenheit zu neuen Wegen wollen auch wir Tribut zollen. Unsere Wiener der Woche!
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