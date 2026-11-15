Mit virtueller Realität Demenzkranken helfen

Soziale Teilhabe

Ziel ist, die Selbstständigkeit zu stärken und soziale Teilhabe zu ermöglichen. Dafür wurden die Mitarbeiter der Häuser zum Leben mit dem Wiener Gesundheitspreis und beim Teleios, einem renommierten Preis für Altenpflege, ausgezeichnet. Dieser Offenheit zu neuen Wegen wollen auch wir Tribut zollen. Unsere Wiener der Woche!