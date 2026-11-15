Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dorotheum-Auktion

Max Oppenheimers „Hess-Quartett“ wiederentdeckt

Kultur
15.11.2026 07:00
Das Dorotheum schätzt Max Oppenheimers Gemälde „Das Hess-Quartett“ (im BIld ein Ausschnitt) von ...
Das Dorotheum schätzt Max Oppenheimers Gemälde „Das Hess-Quartett“ (im BIld ein Ausschnitt) von 1914 auf 300.000 bis 500.000 Euro.(Bild: DOROTHEUM)
Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Von Dr. Karlheinz Roschitz

Seit 1936 galt das Gemälde der vier Musiker als verschollen. Im Dorotheum kommt das Meisterwerk am jetzt am 17. November unter den Hammer.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine kunsthistorische Sensation, die die Expertin des Wiener Dorotheums Marianne Hussl-Hörmann staunen ließ: Neunzig Jahre lang galt das monumentale Gemälde „Das Hess-Quartett/Streichquartett I“ des Wiener Malers Max Oppenheimer (1885 bis 1954) als verschollen. Jetzt die Wiederentdeckung!

Meisterwerk in Museumsqualität
Das Bild wurde von den Erben des jüdischen Textilunternehmers Arnold Glück, der 1944 von den Nazis in Theresienstadt ermordet wurde, zur Versteigerung in Wien eingebracht. Am Dienstag kommt es in der „Modern Art“-Auktion unter den Hammer. Schätzpreis: 300.000 bis 500.000 Euro. Doch alle erwarten von dem Werk mit Museumsqualität einen weit höheren Preis.

Lesen Sie auch:
Das zweitteuerste Gemälde der Welt: Gustav Klimts Bildnis „Elisabeth Lederer“ (Ausschnitt) wurde ...
Kultur Kompass
Verrückter Kunstmarkt: Was Gemälde kosten dürfen
08.09.2026
Thomas D. Trummer
Warum uns Kunst zu Tränen rühren und ekeln soll
13.10.2026

 Für Max Oppenheimer, der meist mit „Mopp“ signierte, hatte das 1914 gemalte „Hess-Quartett“ besondere Bedeutung: Bis zum Verkauf an Arnold Glück (1933/35) wollte er sich davon nicht trennen, zeigte es in Berlin, Zürich, Basel, Genf, Prag und zum letzten Mal vor neunzig Jahren, 1936 in der Wiener Secession. In Deutschland waren 1933 Dutzende seiner als „entartet“ diffamierten Werke im Rahmen der Judenverfolgung nach dem Berliner Reichstagsbrand aus Museen entfernt und zerstört worden. 1938 flüchtete er aus Wien in die Schweiz, 1939 in die USA.

Fasziniert vom französischen Kubismus
Max Oppenheimer war Sohn eines Wiener Musikverlegers, auch Geiger, mit Brahms befreundet und Porträtist Mahlers, Schönbergs und Weberns. Er lernte das 1910 gegründete Hess-Quartett nach seiner Übersiedlung nach Berlin 1912 kennen. Das Gemälde steht am Anfang seines „Kults des Musikalischen“, wie Thomas Mann sagte, und zeigt, wie sehr ihn der französische Kubismus, vor allem Picasso und Braque, faszinierten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
15.11.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Derzeit absolviert ein Prototyp des Experimentaljets X-59 Testflüge über den USA.
„Concorde“-Nachfolger
Experimental-Jet führt über USA Testflüge durch
China hat bei der Roboter-Hardware einen Vorteil: Teile sind schnell verfügbar und es gibt ...
Krone Plus Logo
Expertin klärt auf
Was humanoide Roboter schon können – und was nicht
Abdrücke in Sandstein
Thailand: Dino-Spuren in Nationalpark entdeckt
Soll Staubprobe holen
Japanische Raumsonde zu Marsmond Phobos gestartet
Ungewöhnliche Geburt
Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
144.783 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
104.403 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
101.280 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1017 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
696 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Außenpolitik
Kreml will NATO ins Jahr 1997 zurückdrängen
621 mal kommentiert
Kreml-Chef Wladimir Putin mit seinem außenpolitischen Berater Juri Uschakow während der ...
Mehr Kultur
Dorotheum-Auktion
Max Oppenheimers „Hess-Quartett“ wiederentdeckt
Krone Plus Logo
Unvergessene Pop-Größe
10. Todestag von George Michael: Ruhm und Rausch
„Instinkt sagte renn!“
Barrie Kosky lehnte Intendanz bei Festspielen ab
Premiere
Die Addams Family: Alles schrecklich normal
Millionen-Schätzpreis
Klimts „Litzlbergkeller“ vor Auktion in New York
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf