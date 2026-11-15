Max Oppenheimers „Hess-Quartett“ wiederentdeckt

Seit 1936 galt das Gemälde der vier Musiker als verschollen. Im Dorotheum kommt das Meisterwerk am jetzt am 17. November unter den Hammer.
Eine kunsthistorische Sensation, die die Expertin des Wiener Dorotheums Marianne Hussl-Hörmann staunen ließ: Neunzig Jahre lang galt das monumentale Gemälde „Das Hess-Quartett/Streichquartett I“ des Wiener Malers Max Oppenheimer (1885 bis 1954) als verschollen. Jetzt die Wiederentdeckung!
Meisterwerk in Museumsqualität
Das Bild wurde von den Erben des jüdischen Textilunternehmers Arnold Glück, der 1944 von den Nazis in Theresienstadt ermordet wurde, zur Versteigerung in Wien eingebracht. Am Dienstag kommt es in der „Modern Art“-Auktion unter den Hammer. Schätzpreis: 300.000 bis 500.000 Euro. Doch alle erwarten von dem Werk mit Museumsqualität einen weit höheren Preis.
Für Max Oppenheimer, der meist mit „Mopp“ signierte, hatte das 1914 gemalte „Hess-Quartett“ besondere Bedeutung: Bis zum Verkauf an Arnold Glück (1933/35) wollte er sich davon nicht trennen, zeigte es in Berlin, Zürich, Basel, Genf, Prag und zum letzten Mal vor neunzig Jahren, 1936 in der Wiener Secession. In Deutschland waren 1933 Dutzende seiner als „entartet“ diffamierten Werke im Rahmen der Judenverfolgung nach dem Berliner Reichstagsbrand aus Museen entfernt und zerstört worden. 1938 flüchtete er aus Wien in die Schweiz, 1939 in die USA.
Fasziniert vom französischen Kubismus
Max Oppenheimer war Sohn eines Wiener Musikverlegers, auch Geiger, mit Brahms befreundet und Porträtist Mahlers, Schönbergs und Weberns. Er lernte das 1910 gegründete Hess-Quartett nach seiner Übersiedlung nach Berlin 1912 kennen. Das Gemälde steht am Anfang seines „Kults des Musikalischen“, wie Thomas Mann sagte, und zeigt, wie sehr ihn der französische Kubismus, vor allem Picasso und Braque, faszinierten.
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