Max Oppenheimers „Hess-Quartett“ wiederentdeckt

Für Max Oppenheimer, der meist mit „Mopp“ signierte, hatte das 1914 gemalte „Hess-Quartett“ besondere Bedeutung: Bis zum Verkauf an Arnold Glück (1933/35) wollte er sich davon nicht trennen, zeigte es in Berlin, Zürich, Basel, Genf, Prag und zum letzten Mal vor neunzig Jahren, 1936 in der Wiener Secession. In Deutschland waren 1933 Dutzende seiner als „entartet“ diffamierten Werke im Rahmen der Judenverfolgung nach dem Berliner Reichstagsbrand aus Museen entfernt und zerstört worden. 1938 flüchtete er aus Wien in die Schweiz, 1939 in die USA.