Seit einem Jahrzehnt eine emotionale Anlaufstelle

Zeit, Aufmerksamkeit und vor allem ein offenes Ohr

Genau hier setzt der Verein „PatInnen für alle“ an. Er vermittelt Patenschaften für Kinder bis 13 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre. Die Paten schenken den jungen Menschen etwas besonders Wertvolles: Zeit, Aufmerksamkeit und vor allem ein offenes Ohr. Sie sind sozusagen eine emotionale Anlaufstelle und das seit mittlerweile zehn Jahren. Zum Jubiläumstages des gemeinnützigen Projekts und zum 25-jährigen Bestehen der Initiative „connecting people“ fand unter dem Titel „Alles Schiene“ vor kurzem eine gemeinsame Fahrt mit einer historischen Tramway durch Wien statt. Mit vielen Patenkindern und ihren Paten aber auch jenen, die es noch werden wollen.