Seit einem Jahrzehnt eine emotionale Anlaufstelle

Manchmal braucht es einfach einen Menschen, der Zeit hat, zuhört und da ist. Gerade Kinder und Jugendliche, die es im Leben nicht leicht haben, brauchen eine Vertrauensperson. Der Verein „PatInnen für alle“ bringt sie mit Menschen zusammen, die ihnen Halt geben.
Nicht jedes Kind hat es leicht im Leben. Wenn ein Elternteil schwer erkrankt, die Familie von einem Schicksalsschlag getroffen wird oder Kinder in einem fremden Land ganz neu anfangen müssen, bleibt oft wenig Zeit für die kleinen und großen Sorgen der Jüngsten. Dabei brauchen gerade sie jemanden, der ihnen zuhört, mit ihnen lacht und ihnen das Gefühl gibt: Du bist nicht allein!
Zeit, Aufmerksamkeit und vor allem ein offenes Ohr
Genau hier setzt der Verein „PatInnen für alle“ an. Er vermittelt Patenschaften für Kinder bis 13 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre. Die Paten schenken den jungen Menschen etwas besonders Wertvolles: Zeit, Aufmerksamkeit und vor allem ein offenes Ohr. Sie sind sozusagen eine emotionale Anlaufstelle und das seit mittlerweile zehn Jahren. Zum Jubiläumstages des gemeinnützigen Projekts und zum 25-jährigen Bestehen der Initiative „connecting people“ fand unter dem Titel „Alles Schiene“ vor kurzem eine gemeinsame Fahrt mit einer historischen Tramway durch Wien statt. Mit vielen Patenkindern und ihren Paten aber auch jenen, die es noch werden wollen.
Im Anschluss wurden im Rathaus vor 300 Gästen viele Erfolgsgeschichten der Patenkinder präsentiert, die durch die Unterstützung ihrer Paten und ihren Fleiß erfolgreich in der Gesellschaft angekommen sind. Viele sind bereits wichtige Fachkräfte in der Wirtschaft. Eine sehr erfolgreiche Form der Integration.
Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Erika Kudweis. „Wer jungen Menschen eine echte Chance gibt, investiert in die Zukunft Österreichs. Patenschaften können dabei einen entscheidenden Unterschied machen.“ Danke, den Paten, unsere Wiener der Woche!
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