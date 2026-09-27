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Echte Helden mit Herz und „Gspia“ für Tiere

Wien
27.09.2026 11:00
Haustiere schenken Lebensfreude und geben Halt: Das „A Gspia fürs Tier“-Projekt greift Senioren ...
Haustiere schenken Lebensfreude und geben Halt: Das „A Gspia fürs Tier“-Projekt greift Senioren unter die Arme.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Tierische Freude: Egal ob Gassigehdienste, Pflegestellen auf Zeit, oder Beratung – Ein ganz besonderes Tierschutz-Projekt der Volkshilfe Wien wurde jetzt offiziell ausgezeichnet.

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Tiere sind für viele Menschen ein wichtiger Teil ihres Lebens – besonders für Senioren. Doch manchmal gibt es Situationen, die für Tierhalter schwierig sind. Dann kommen die Helfer der Aktion „A Gspia fürs Tier“ von der Volkshilfe Wien ins Spiel.

Sie unterstützen ältere Menschen dabei, ihre Lieblinge auch in herausfordernden Lagen bei sich zu behalten. Etwa bei Krankheit oder eingeschränkter Mobilität. Das Besondere dabei: die Initiative ist die einzige Anlaufstelle in Wien, die sozial-ökonomisch benachteiligte Tierhalter in Not unterstützt.

„A G‘spia fürs Tier“-Projektleiterin Sabine Rauscher (2te von links) und Volkshilfe Wien-Chefin ...
„A G‘spia fürs Tier“-Projektleiterin Sabine Rauscher (2te von links) und Volkshilfe Wien-Chefin Tanja Wehsely mit „Krone“-Tierlady Maggie Entenfellner (li.) und SPÖ-Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (re.)(Bild: Elisabeth Mandl)

Einziges Angebot dieser Art in ganz Europa
Nun gab es für den jahrelangen Einsatz eine Auszeichnung von höchster Stelle. Die Aktion erhielt vom Sozialministerium den Bundestierschutzpreis 2026 verliehen, der erstmals seit 2018 wieder vergeben wurde. Volkshilfe-Wien-Geschäftsführerin Tanja Wehsely und Projektleiterin Sabine Rauscher nahmen den mit 5000 Euro dotieren Preis stellvertretend für die vielen Helfer entgegen. Die Jury hob den „präventiven, europaweit einzigartigen Ansatz“ hervor.

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So sind etwa über 70 Freiwillige in Wien unterwegs und unterstützen durch Gassigehdienste. Aber nicht nur das. Es werden auch Pflegestellen auf Zeit vermittelt und Beratung für Tierhalter angeboten. Ins Leben gerufen wurde die Aktion 2014 im Rahmen der Wohnungslosenhilfe. Zu Unterstützern der ersten Stunde zählt auch der Verein der Freunde der „Krone“-Tierecke. Für uns sind die Tierschutzhelden unsere Wiener der Woche!

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