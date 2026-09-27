Echte Helden mit Herz und „Gspia“ für Tiere

So sind etwa über 70 Freiwillige in Wien unterwegs und unterstützen durch Gassigehdienste. Aber nicht nur das. Es werden auch Pflegestellen auf Zeit vermittelt und Beratung für Tierhalter angeboten. Ins Leben gerufen wurde die Aktion 2014 im Rahmen der Wohnungslosenhilfe. Zu Unterstützern der ersten Stunde zählt auch der Verein der Freunde der „Krone“-Tierecke. Für uns sind die Tierschutzhelden unsere Wiener der Woche!