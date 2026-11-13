Von Bombe zerfetzt
Explosionsserie von Autos erschüttert Russland
Nach dem Anschlag in Sankt Petersburg am Donnerstag ist am Freitag die russische Hauptstadt von einer verheerenden Auto-Explosion erschüttert worden.
Ein gewaltiger Knall, der das Blut in den Adern gefrieren ließ, sorgte am Freitagmorgen im Moskauer Wohnviertel Tschertanowo für Angst und Schrecken.
Russischen Medienberichten zufolge flog ein schwarzer Toyota in die Luft – in einem ruhigen, idyllischen Hinterhof, schreibt der Telegram-Channel „Baza“. Zeugen sollen daraufhin einen Mann erspäht haben, der neben dem Fahrzeug auf dem Asphalt lag.
Augenzeugen nahmen diese Videos auf:
Mutmaßlicher Anschlag galt ukrainischem Politikberater
Laut dem Telegram-Kanal „Mash“ dürfte der Wagen dem im Exil lebenden ukrainischen Politikberater Sergej Saworotny gehört haben. Der ehemalige Sprecher des früheren ukrainischen Ministerpräsidenten Mykola Asarow floh im Jahr 2014 während der Proteste gegen die damalige Regierung aus der Ukraine.
Sprengvorrichtung unter Auto
Telegram-Kanälen nach war unter dem Pkw eine Sprengvorrichtung angebracht worden. Das Auto sei explodiert, als es die Straße entlangfuhr. Saworotny dürfte am Steuer gesessen sein. Einem Bericht der Zeitung „Kommersant“ zufolge wurde er in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand wird als kritisch eingestuft.
Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe mutmaßlicher Attentate in Russland. Am Donnerstag war ein russischer Soldat den Ermittlern zufolge bei der Explosion seines Autos in Sankt Petersburg getötet worden.
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