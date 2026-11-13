Explosionsserie von Autos erschüttert Russland

Sprengvorrichtung unter Auto

Telegram-Kanälen nach war unter dem Pkw eine Sprengvorrichtung angebracht worden. Das Auto sei explodiert, als es die Straße entlangfuhr. Saworotny dürfte am Steuer gesessen sein. Einem Bericht der Zeitung „Kommersant“ zufolge wurde er in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand wird als kritisch eingestuft.