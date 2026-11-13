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Gespräche mit Russland

Jetzt fix: E5 und EU sollen Europa vertreten

Außenpolitik
13.11.2026 18:49
EU-Ratspräsident António Costa teilte am Freitag mit, wer Europa bei den Ukraine-Gesprächen ...
EU-Ratspräsident António Costa teilte am Freitag mit, wer Europa bei den Ukraine-Gesprächen vertreten soll.(Bild: AFP/TETIANA DZHAFAROVA)
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Von krone.at

Das Verhandlungsteam für die Gespräche mit Russland steht: Bei den Gesprächen über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges soll die EU gemeinsam mit den E5-Staaten Europa vertreten. Das teilte EU-Ratspräsident António Costa am Freitag mit.

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Das „europäische Verhandlungsteam für den Frieden in der Ukraine“ werde „aus den Institutionen der Europäischen Union und den E5“ bestehen, sagte EU-Ratspräsident António Costa am Freitag nach dem informellen EU-Gipfel in Dublin. Bei den E5-Ländern handelt es sich um Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Polen.

„Team arbeitet in enger Abstimmung“
Bei den EU-Institutionen handle es sich um die EU-Kommission und den Rat der EU-Länder, erläuterte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. „Wir werden die Ukraine unterstützen und unsere Interessen schützen“, betonte sie. Die Grundsätze und die Position der EU in den Verhandlungen seien bekannt, „und unser europäisches Team wird weiterhin in enger Abstimmung und in vollkommener Geschlossenheit handeln“, sagte Costa.

Europa müsse „in allen Gesprächen, die die Zukunft der Ukraine und die Sicherheit unseres Kontinents prägen, mit einer klaren und geeinten Stimme sprechen“, mahnte er. Die EU spiele „eine zentrale Rolle bei den Gesprächen über die europäische Zukunft der Ukraine, ihren Wiederaufbau und ihren Wohlstand“.

„Wir werden die Ukraine unterstützen und unsere Interessen schützen“, betonte Ursula von der ...
„Wir werden die Ukraine unterstützen und unsere Interessen schützen“, betonte Ursula von der Leyen.(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

„Europäer an den Verhandlungstisch“
Zuvor hatte der US-Unterhändler Kushner nach einem nächtlichen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mitgeteilt, beide Kriegsparteien hätten zugestimmt, die Europäer in die nächste Verhandlungsrunde einzubinden.

Die Diskussion darüber, wer schlussendlich für Europa am Verhandlungstisch sitzen soll, hatte angesichts der von den USA vermittelten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland zuletzt an Fahrt aufgenommen. Während kleinere Mitgliedstaaten und die EU-Institutionen sich für die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas oder EU-Ratspräsident Costa aussprachen, wollten Mitgliedstaaten wie Deutschland und Italien selbst Unterhändler zu den Verhandlungen entsenden.

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Kushner und Witkoff verhandelten mit Putin
Vor dem Gespräch mit Selenskyj hatten Kushner und Witkoff am Donnerstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verhandelt. Allerdings nahm an dem Treffen nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti kein Vertreter des Außenministeriums teil.

Der Agentur zufolge begleiteten lediglich Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow, der russische Chefverhandler Wladimir Medinski sowie der Unterhändler Kirill Dmitrijew den Präsidenten. Russland führt seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

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