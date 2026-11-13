Rangnick: „Dass sie ausfallen, war überraschend!“

„Dass sie ausfallen, war überraschend“, verriet ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Freitagabend auf der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen Irland in Linz. Bitter: Xaver Schlager und Alexander Prass hätten wohl gespielt ...
Das Fehlen von David Alaba, Paul Wanner, Carney Chukwuemeka oder Patrick Wimmer war schon länger bekannt, am Freitag wurde auch der Ausfall von Xaver Schlager und Alexander Prass jeweils wegen Oberschenkelproblemen verlautbart. „Sie waren Kandidaten für die Startelf. Dass sie ausfallen, war überraschend, zumal es im Training keinen Vorfall gegeben hat, aus dem man schließen konnte, dass es eine Verletzung gibt“, erzählte Rangnick.
Allerdings brachte eine MRT-Untersuchung Klarheit darüber, dass es sich sowohl bei Schlager als auch bei Prass um Muskelverletzungen handelt. „Das ist sehr schade und ärgerlich, weil sie in guter Form waren, doch wir werden sie adäquat ersetzen“, meinte der Nationaltrainer am Freitagnachmittag. Wenige Stunden zuvor hatte der ÖFB mitgeteilt, dass ein Einsatz des Duos am Dienstag in Debrecen gegen Israel nicht ausgeschlossen sei.
Trotzdem wurde vorsorglich Mittelfeldspieler Yanik Spalt nachnominiert. Der 19-Jährige kam zuletzt beim VfB Stuttgart in der deutschen Bundesliga und in der Champions League zum Einsatz. „Ich habe ihn schon vor drei Jahren beim Perspektivlehrgang in Lindabrunn kennengelernt. Er hat zuletzt beim VfB seine Sache gut gemacht“, sagte Rangnick über Spalt.
Baumgartner wohl in Anfangself
Während Spalt zunächst auf der Bank Platz nehmen wird, ist für Christoph Baumgartner in seinem ersten Länderspiel nach monatelanger Verletzungspause offenbar ein Platz in der Startformation vorgesehen. „Er kann sicher von Anfang an spielen, aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, ihn länger als 65, 70 Minuten spielen zu lassen“, erklärte Rangnick und verriet außerdem, dass Alexander Schlager im Tor beginnt.
Die zahlreichen Verletzten geben dem ÖFB-Coach zu denken. Allerdings betonte Rangnick in diesem Zusammenhang, es sei schwierig einzuschätzen, ob die Blessuren Folge der vielen Länderspiele oder des dichten Klubprogramms seien.
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