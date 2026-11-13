Rangnick: „Dass sie ausfallen, war überraschend!“

Allerdings brachte eine MRT-Untersuchung Klarheit darüber, dass es sich sowohl bei Schlager als auch bei Prass um Muskelverletzungen handelt. „Das ist sehr schade und ärgerlich, weil sie in guter Form waren, doch wir werden sie adäquat ersetzen“, meinte der Nationaltrainer am Freitagnachmittag. Wenige Stunden zuvor hatte der ÖFB mitgeteilt, dass ein Einsatz des Duos am Dienstag in Debrecen gegen Israel nicht ausgeschlossen sei.