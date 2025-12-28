Oligarchen-Jacht kostet Italien ein Vermögen

Die weltweit größte Segeljacht „A“, liegt seit März 2022 im Golf von Triest. Das heißt nicht, dass das Schiff unbeaufsichtigt im Hafenbecken liegt, ganz im Gegenteil: Denn die eingefrorenen Schiffe müssen in bestem Zustand erhalten werden. Für die Wartung der Jacht hat der italienische Staat bisher rund 30 Millionen Euro ausgeben müssen, wie die Triester Tageszeitung „Il Piccolo“ berichtete. Die rund 530 Millionen Euro teure Jacht wurde im März 2022 nach Ausbruch des Ukraine-Konflikts festgesetzt. Nach Ansicht der italienischen Behörden gehört das Schiff dem belarussischen Oligarchen Andrej Melnichenko, der als Putin-nah gilt.