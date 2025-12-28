30 Mio. für Wartung
Oligarchen-Jacht kostet Italien ein Vermögen
Seit mittlerweile über drei Jahren liegt die Superjacht eines russischen Oligarchen im Golf von Triest. Das kommt teuer für Italien: Ein Bericht hat nun gezeigt, wie viel Geld die Segeljacht des Putin-Freundes seit ihrer Festlegung schon verschlungen hat.
Die weltweit größte Segeljacht „A“, liegt seit März 2022 im Golf von Triest. Das heißt nicht, dass das Schiff unbeaufsichtigt im Hafenbecken liegt, ganz im Gegenteil: Denn die eingefrorenen Schiffe müssen in bestem Zustand erhalten werden. Für die Wartung der Jacht hat der italienische Staat bisher rund 30 Millionen Euro ausgeben müssen, wie die Triester Tageszeitung „Il Piccolo“ berichtete. Die rund 530 Millionen Euro teure Jacht wurde im März 2022 nach Ausbruch des Ukraine-Konflikts festgesetzt. Nach Ansicht der italienischen Behörden gehört das Schiff dem belarussischen Oligarchen Andrej Melnichenko, der als Putin-nah gilt.
Jacht liegt seit Jahren vor Triest am Anker
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) über einen Rechtsbehelf der Eigentümergesellschaft Valla Yachts ist nach Angaben aus Justizkreisen in den ersten Monaten des Jahres 2026 zu erwarten. Die Jacht liegt seit der Beschlagnahmung vor Triest am Anker. Anders als eingefrorene Finanzvermögen russischer Herkunft zählt das Schiff nach EU-Angaben nicht zu jenen Vermögenswerten, die zur Finanzierung der Ukraine herangezogen werden könnten.
Russischer Oligarch: „Jacht gehört nicht mir!“
Melnichenko bestreitet, Eigentümer der von Stardesigner Philippe Starck designeten Jacht zu sein. Er erklärte, das Schiff gehöre einem Trust mit unabhängigem Treuhänder. Nach Darstellung der italienischen und europäischen Behörden führt die Eigentümerkonstruktion jedoch letztlich zu Melnichenko und seiner Familie zurück.
Melnichenkos Frau ist Begünstigte des Trusts
Formell gehört die Jacht einer auf den Bermudas registrierten Gesellschaft, der Valla Yachts, die das Vermögen in einen Trust eingebracht hat, welcher von einer Schweizer Gesellschaft verwaltet wird. Begünstigte des Trusts ist Melnichenkos Ehefrau Aleksandra, der der Oligarch zuvor sein umfangreiches Aktienpaket übertragen hatte. Die EU-Gerichte bestätigten im vergangenen März die Festsetzung des Schiffes und wiesen eine Klage Melnichenkos ab.
Italien will Wartungskosten zurückfordern
Daraufhin hat Valla Yachts beim Verwaltungsgericht Latium eine neue Klage eingereicht. Das Verfahren wurde jedoch dem EuGH im Wege einer Vorabentscheidung vorgelegt. Die Verwaltung der Jacht liegt derzeit bei der italienischen staatlichen Vermögensagentur Agenzia del Demanio. Nach einem Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine will Italien die bisher aufgewendeten Kosten für Wartung und Liegeplatz zurückfordern.
