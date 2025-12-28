Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

30 Mio. für Wartung

Oligarchen-Jacht kostet Italien ein Vermögen

Ausland
28.12.2025 10:30
Die Segeljacht des russischen Oligarchen Andrej Melnichenko liegt seit 2022 in Triest.
Die Segeljacht des russischen Oligarchen Andrej Melnichenko liegt seit 2022 in Triest.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Seit mittlerweile über drei Jahren liegt die Superjacht eines russischen Oligarchen im Golf von Triest. Das kommt teuer für Italien: Ein Bericht hat nun gezeigt, wie viel Geld die Segeljacht des Putin-Freundes seit ihrer Festlegung schon verschlungen hat.

0 Kommentare

Die weltweit größte Segeljacht „A“, liegt seit März 2022 im Golf von Triest. Das heißt nicht, dass das Schiff unbeaufsichtigt im Hafenbecken liegt, ganz im Gegenteil: Denn die eingefrorenen Schiffe müssen in bestem Zustand erhalten werden. Für die Wartung der Jacht hat der italienische Staat bisher rund 30 Millionen Euro ausgeben müssen, wie die Triester Tageszeitung „Il Piccolo“ berichtete. Die rund 530 Millionen Euro teure Jacht wurde im März 2022 nach Ausbruch des Ukraine-Konflikts festgesetzt. Nach Ansicht der italienischen Behörden gehört das Schiff dem belarussischen Oligarchen Andrej Melnichenko, der als Putin-nah gilt.

Jacht liegt seit Jahren vor Triest am Anker
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) über einen Rechtsbehelf der Eigentümergesellschaft Valla Yachts ist nach Angaben aus Justizkreisen in den ersten Monaten des Jahres 2026 zu erwarten. Die Jacht liegt seit der Beschlagnahmung vor Triest am Anker. Anders als eingefrorene Finanzvermögen russischer Herkunft zählt das Schiff nach EU-Angaben nicht zu jenen Vermögenswerten, die zur Finanzierung der Ukraine herangezogen werden könnten.

Die Segelyacht wurde von dem französischen Architekten und Designer Philippe Starck entworfen.
Die Segelyacht wurde von dem französischen Architekten und Designer Philippe Starck entworfen.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Mittlerweile liegt die Jacht seit mehreren Jahren im Hafen.
Mittlerweile liegt die Jacht seit mehreren Jahren im Hafen.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Melnichenko bestreitet, Eigentümer des Schiffes zu sein.
Melnichenko bestreitet, Eigentümer des Schiffes zu sein.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Russischer Oligarch: „Jacht gehört nicht mir!“
Melnichenko bestreitet, Eigentümer der von Stardesigner Philippe Starck designeten Jacht zu sein. Er erklärte, das Schiff gehöre einem Trust mit unabhängigem Treuhänder. Nach Darstellung der italienischen und europäischen Behörden führt die Eigentümerkonstruktion jedoch letztlich zu Melnichenko und seiner Familie zurück.

Lesen Sie auch:
Dassault Falcon 7X: So einen Privatjet hat der 1,6 Milliarden US-Dollar schwere Pop-Superstar ...
Krone Plus Logo
Jacht, Privatjet & Co.
Das ist die skandalöse Klimabilanz der Milliardäre
25.11.2025
Kroatien-Urlaub
Bezos umgeht Gebühren für Anlegen seiner Jacht
12.07.2025
Angriffe nehmen zu
Orcas versenken Jacht vor portugiesischer Küste
16.09.2025

Melnichenkos Frau ist Begünstigte des Trusts
Formell gehört die Jacht einer auf den Bermudas registrierten Gesellschaft, der Valla Yachts, die das Vermögen in einen Trust eingebracht hat, welcher von einer Schweizer Gesellschaft verwaltet wird. Begünstigte des Trusts ist Melnichenkos Ehefrau Aleksandra, der der Oligarch zuvor sein umfangreiches Aktienpaket übertragen hatte. Die EU-Gerichte bestätigten im vergangenen März die Festsetzung des Schiffes und wiesen eine Klage Melnichenkos ab.

Italien will Wartungskosten zurückfordern
Daraufhin hat Valla Yachts beim Verwaltungsgericht Latium eine neue Klage eingereicht. Das Verfahren wurde jedoch dem EuGH im Wege einer Vorabentscheidung vorgelegt. Die Verwaltung der Jacht liegt derzeit bei der italienischen staatlichen Vermögensagentur Agenzia del Demanio. Nach einem Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine will Italien die bisher aufgewendeten Kosten für Wartung und Liegeplatz zurückfordern.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Italien
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf