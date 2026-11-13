25-jähriger Tiroler erkocht vier Hauben in Belgien

Mit gerade einmal 25 Jahren hat Lukas Krabath das erreicht, wovon viele Köche träumen. Der Ötztaler kocht sich bereits jetzt an die Spitze der belgischen Gastronomie und beweist: Kochen auf hohem Niveau ist keine Frage des Alters. Eine Karriere, die gerade erst beginnt.
Gespannt blickt das Küchenteam des Restaurants „De Aarde“ – auf Deutsch „Die Erde“ – in Antwerpen auf den Bildschirm in der Küche. Für einen kurzen Moment kehrt Ruhe ein. Dann bricht Jubel aus, erzählt der Tiroler. Der renommierte Restaurantführer Gault&Millau in Brüssel, der die besten Restaurants und Köche bewertet, zeichnet das Lokal in Antwerpen, Belgien, mit vier Hauben aus.
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