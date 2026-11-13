25-jähriger Tiroler erkocht vier Hauben in Belgien

Gespannt blickt das Küchenteam des Restaurants „De Aarde“ – auf Deutsch „Die Erde“ – in Antwerpen auf den Bildschirm in der Küche. Für einen kurzen Moment kehrt Ruhe ein. Dann bricht Jubel aus, erzählt der Tiroler. Der renommierte Restaurantführer Gault&Millau in Brüssel, der die besten Restaurants und Köche bewertet, zeichnet das Lokal in Antwerpen, Belgien, mit vier Hauben aus.