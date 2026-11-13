Schüsse in Washington
Mann tötete Hausverwalter nach Dauerstreit
Nach dem Schusswaffenvorfall mit einem Toten in Washington hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben. Der Schütze sei ein Arzt für Notfallmedizin und habe seinen Hausverwalter getötet, sagte der örtliche Polizeichef Jeffery Carroll. Er habe sich vor der Tat einen Dauerstreit mit der Eigentümerschaft seines Wohnhauses geliefert.
Carroll bezeichnete den 55-jährigen Schützen als „verärgerten Mieter“. Bei dem Streit sei es um Instandhaltungsfragen gegangen, sagte der Polizeichef weiter. Wie berichtet, waren am Donnerstag nur etwa eineinhalb Kilometer vom Weißen Haus entfernt Schüsse gefallen. Dabei kam der 46-jährige Hausverwalter ums Leben, der sich in einem gut besuchten Fitnessstudio befunden hatte, das zu dem Gebäudekomplex gehört.
Danach verschanzte sich der Täter in seiner Wohnung im siebten Stock. Dort eröffnete er laut der Polizei von seinem Balkon aus das Feuer auf weitere Menschen. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwebte laut Carroll zunächst noch in Lebensgefahr. Die Verletzungen der anderen Opfer seien nicht lebensgefährlich, sagte er. Laut der Zeitung „Washington Post“ sind unter den Verletzten auch Bauarbeiter, die in der Nähe Arbeiten durchführten.
Der Schütze gab mindestens zwei Schüsse auf die Polizei durch seine Wohnungstür ab. Anschließend setzte er die Wohnung in Brand und erschoss sich selbst. Der Arzt wurde noch am Tatort für tot erklärt.
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