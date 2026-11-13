Mann tötete Hausverwalter nach Dauerstreit

Danach verschanzte sich der Täter in seiner Wohnung im siebten Stock. Dort eröffnete er laut der Polizei von seinem Balkon aus das Feuer auf weitere Menschen. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwebte laut Carroll zunächst noch in Lebensgefahr. Die Verletzungen der anderen Opfer seien nicht lebensgefährlich, sagte er. Laut der Zeitung „Washington Post“ sind unter den Verletzten auch Bauarbeiter, die in der Nähe Arbeiten durchführten.