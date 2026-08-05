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Bauernregel: Warum starker Regen jetzt fatal wäre

Klima
05.08.2026 17:48
Die Felder sind vertrocknet, der Boden steinhart. Kommt es nun zu starken Regenfällen, würde das ...
Die Felder sind vertrocknet, der Boden steinhart. Kommt es nun zu starken Regenfällen, würde das Wasser kaum versickern.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

„An Sankt Afra Regen fällt, den Bauern es noch lange quält“, warnt eine sehr alte Bauernregel aus Bayern. Wenn auch weit entfernt von der modernen Wissenschaft, steckt durchaus ein Funken Wahrheit dahinter. 

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Der Feiertag der Heiligen Afra von Augsburg, einer christlichen Märtyrerin, die um 304 n. Chr. enthauptet wurde, wird traditionell am 8. August begangen. Nicht ungewöhnlich, dass zu diesem Zeitpunkt die Landwirtschaft mit längeren Trockenperioden zu kämpfen hatte – oder wie im Fall des Jahres 2026 mit einer rekordverdächtigen. 

Kommt es nun zu Starkregen, versickert das Wasser kaum im Boden. Die Felder sind teils steinhart, die Pflanzen ausgetrocknet. Dieses Bild zeigt sich auch auf den heimischen Feldern, die Dürre greift seit Monaten um sich. 

Die Trockenheit setzt den heimischen Landwirten besonders zu.
Die Trockenheit setzt den heimischen Landwirten besonders zu.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die Dürreschäden der heimischen Landwirtschaft lassen sich laut dem Agrar-Spezialversicherer Hagelversicherung noch nicht finanziell beziffern. Kommenden Montag will der Versicherer erste Zahlen liefern. 

Was sind Bauernregeln?

Bauernregeln sind meist in Reimform gefasste alte Volkssprüche über das Wetter und die Folgen für die Landwirtschaft. Sie entbehren wissenschaftliche Grundlagen, beruhen vielmehr auf Erfahrungswerten, können aber dennoch meteorologische Phänomene beschreiben. Bereits Aristoteles unternahm wissenschaftliche Versuche, Wetterregeln zu ergründen. Auch Galileo Galilei beschäftigte sich damit. 

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Was natürlich nicht bedeutet, dass die Dürre den Bauern weniger zusetzen würde. Denn bei Getreide gibt es bereits massive Ernteausfälle. Und auch bei Mais, Erdäpfeln und Soja drohten Einbußen. Kurze, lokale Schauer oder gar Gewitter mit Hagel dürften aber der ohnedies geschwächten Ernte wenig helfen. Insofern steckt tatsächlich ein Funken Wahrheit in der alten Bauernregel. 

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