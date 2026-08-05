Bauernregel: Warum starker Regen jetzt fatal wäre

„An Sankt Afra Regen fällt, den Bauern es noch lange quält“, warnt eine sehr alte Bauernregel aus Bayern. Wenn auch weit entfernt von der modernen Wissenschaft, steckt durchaus ein Funken Wahrheit dahinter.
Der Feiertag der Heiligen Afra von Augsburg, einer christlichen Märtyrerin, die um 304 n. Chr. enthauptet wurde, wird traditionell am 8. August begangen. Nicht ungewöhnlich, dass zu diesem Zeitpunkt die Landwirtschaft mit längeren Trockenperioden zu kämpfen hatte – oder wie im Fall des Jahres 2026 mit einer rekordverdächtigen.
Kommt es nun zu Starkregen, versickert das Wasser kaum im Boden. Die Felder sind teils steinhart, die Pflanzen ausgetrocknet. Dieses Bild zeigt sich auch auf den heimischen Feldern, die Dürre greift seit Monaten um sich.
Die Dürreschäden der heimischen Landwirtschaft lassen sich laut dem Agrar-Spezialversicherer Hagelversicherung noch nicht finanziell beziffern. Kommenden Montag will der Versicherer erste Zahlen liefern.
Bauernregeln sind meist in Reimform gefasste alte Volkssprüche über das Wetter und die Folgen für die Landwirtschaft. Sie entbehren wissenschaftliche Grundlagen, beruhen vielmehr auf Erfahrungswerten, können aber dennoch meteorologische Phänomene beschreiben. Bereits Aristoteles unternahm wissenschaftliche Versuche, Wetterregeln zu ergründen. Auch Galileo Galilei beschäftigte sich damit.
Was natürlich nicht bedeutet, dass die Dürre den Bauern weniger zusetzen würde. Denn bei Getreide gibt es bereits massive Ernteausfälle. Und auch bei Mais, Erdäpfeln und Soja drohten Einbußen. Kurze, lokale Schauer oder gar Gewitter mit Hagel dürften aber der ohnedies geschwächten Ernte wenig helfen. Insofern steckt tatsächlich ein Funken Wahrheit in der alten Bauernregel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.