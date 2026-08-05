Bauernregel: Warum starker Regen jetzt fatal wäre

Was natürlich nicht bedeutet, dass die Dürre den Bauern weniger zusetzen würde. Denn bei Getreide gibt es bereits massive Ernteausfälle. Und auch bei Mais, Erdäpfeln und Soja drohten Einbußen. Kurze, lokale Schauer oder gar Gewitter mit Hagel dürften aber der ohnedies geschwächten Ernte wenig helfen. Insofern steckt tatsächlich ein Funken Wahrheit in der alten Bauernregel.