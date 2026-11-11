Bis zu 15 Grad: Kaum Sonne, viel Regen erwartet

Der Herbst zeigt sich in Österreich weiterhin von seiner regnerischen Seite. Auch am Mittwoch müssen Sie sich vielerorts auf Nebel, dichte Wolken und Regen einstellen. Die Sonne lässt sich nur selten blicken, dafür sind regional bis zu 15 Grad möglich.
Der Mittwoch startet in weiten Teilen Österreichs trüb. Vor allem in den Niederungen und Tälern halten sich Nebel und Hochnebel, vielerorts verdecken zudem dichte Wolken den Himmel. Auch ein wenig Regen ist möglich, besonders rund um den Bodensee sowie vom Flachgau bis ins Weinviertel.
Teilweise sonnige Phasen
Vor allem in Salzburg und der westlichen Obersteiermark kann sich die Sonne zwischendurch zeigen. In den übrigen Landesteilen bleiben sonnige Phasen eher die Ausnahme.
Schauen Sie auf unserer interaktiven Wetterkarte nach, ob es auch in Ihrer Region regnen wird:
Die Temperaturen erreichen meist zwischen sechs und zwölf Grad, an der Alpennordseite sind vereinzelt sogar bis zu 15 Grad möglich. Im östlichen Flachland frischt der Wind zeitweise lebhaft auf.
Regenfälle am Abend
Im Laufe des Abends nimmt der Regen vor allem im Westen wieder zu. Auch der Donnerstag verspricht nur wenig Wetterbesserung: Viele Wolken und Nebelfelder bleiben bestehen, während sich die Sonne am ehesten im Tiroler Unterland zeigt. Die Temperaturen erreichen fünf bis zehn Grad, mit Südföhn sind bis zu 13 Grad möglich.
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