Bis zu 15 Grad: Kaum Sonne, viel Regen erwartet

Regenfälle am Abend

Im Laufe des Abends nimmt der Regen vor allem im Westen wieder zu. Auch der Donnerstag verspricht nur wenig Wetterbesserung: Viele Wolken und Nebelfelder bleiben bestehen, während sich die Sonne am ehesten im Tiroler Unterland zeigt. Die Temperaturen erreichen fünf bis zehn Grad, mit Südföhn sind bis zu 13 Grad möglich.