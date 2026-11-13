Mascherl im Hausarrest: Wer jetzt den Thron erbt

Sacher setzt auf Christbaum und eigene Ordner

Den frei gewordenen Platz als Fotomotiv wollen nun andere besetzen. Gleich gegenüber strahlt vor dem Hotel Sacher ein sieben Meter hoher Christbaum mit 16.000 LED-Lichtern. Dass er zum Magneten für Gäste und Passanten werden dürfte, erwartet man im Haus selbst. Deshalb gibt es ein Sicherheitskonzept: Von Mittwoch bis Sonntag stehen Ordner vor dem Hotel, wegen der Feiertage auch am 7. und 8. Dezember. Es ist genau jene Maßnahme, an der das Mascherl scheiterte. Nur stellt das Sacher sie freiwillig – und nicht an sieben Tagen pro Woche.