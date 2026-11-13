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Wiens neue Fotomotive

Mascherl im Hausarrest: Wer jetzt den Thron erbt

Wien
13.11.2026 18:00
Vor allem im Vorjahr sorgte das Mascherl für Aufstehen. Heuer ist es hinter der Auslage, das ...
Vor allem im Vorjahr sorgte das Mascherl für Aufstehen. Heuer ist es hinter der Auslage, das sorgt für einen viralen Aufschrei bei den Fans.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Philipp Stewart
Porträt von Alexander Schönherr
Von Philipp Stewart und Alexander Schönherr

Die rote XXL-Schleife darf heuer nicht an die Fassade und sitzt weiterhin hinter Gittern in Wien. Nun buhlen Sacher, Rosewood und Café Mozart um die Gunst der Handykameras – mit funkelndem Christbaum, Lichtkunst von Billi Thanner und einem riesigen Mistelzweig. Ein Hotel lässt dafür sogar Ordner aufmarschieren.

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Es hängt nicht mehr, es sitzt. Hinter der Auslagenscheibe wartet die rote XXL-Masche auf Fotografen. Nach 17 Jahren an der Fassade gab das Modehaus auf. Die Stadt hätte für die Bewilligung einen eigenen Ordnerdienst verlangt – täglich und auf Kosten des Hauses. „Wien ist anders. In dem Fall nicht ganz so gut“, sagt Geschäftsführer Rainer Trefelik. Im Netz kursiert seither der Aufruf #freethebow.

Der Wien Tourismus hat zwar keine Zahlen, wie viele Gäste der Social-Media-Hype um das Fassaden-Mascherl in die Stadt bringt bzw. brachte. Eine Gratis-Werbung für die Stadt war – und ist es durch die aktuelle Diskussion noch immer – allemal. „Wir haben das Mascherl geliebt, aber ich maße mir nicht an ,,Entscheidungen der Polizei zu beurteilen“, erklärt Tourismus-Chef Norbert Kettner.

Der Christbaum am Sacher hat einen eigenen Ordnerdienst.
Der Christbaum am Sacher hat einen eigenen Ordnerdienst.(Bild: Martin A. Jöchl)

Sacher setzt auf Christbaum und eigene Ordner
Den frei gewordenen Platz als Fotomotiv wollen nun andere besetzen. Gleich gegenüber strahlt vor dem Hotel Sacher ein sieben Meter hoher Christbaum mit 16.000 LED-Lichtern. Dass er zum Magneten für Gäste und Passanten werden dürfte, erwartet man im Haus selbst. Deshalb gibt es ein Sicherheitskonzept: Von Mittwoch bis Sonntag stehen Ordner vor dem Hotel, wegen der Feiertage auch am 7. und 8. Dezember. Es ist genau jene Maßnahme, an der das Mascherl scheiterte. Nur stellt das Sacher sie freiwillig – und nicht an sieben Tagen pro Woche.

Am Rosewood soll eine neue Installation von Billi Thanner die Menschen zusammen - und ins ...
Am Rosewood soll eine neue Installation von Billi Thanner die Menschen zusammen - und ins Gespräch bringen.(Bild: Jakob Trost)

Vom Petersplatz pulsiert es bis ins Atrium
Ein paar Gassen weiter setzt das Rosewood Vienna auf Kunst. Am Eingang am Petersplatz ragt eine rund sieben Meter hohe Skulptur aus senkrechten Lichtlinien empor. „Atem des Lichts“ heißt das Werk der Wiener Künstlerin Billi Thanner, die bereits die „Himmelsleiter“ am Stephansdom geschaffen hat.
Eine pulsierende Linie führt vom Eingang zu einer schwebenden Installation im Atrium. Sanfte Impulse wandern zwischen beiden Teilen hin und her, wie bei einem Atemzug. Zu jeder vollen Stunde verändert ein Farbspiel das Bild. „Ich freue mich darauf, dass unsere Gäste und die Wiener unser neues Kunstwerk bestaunen und miteinander ins Gespräch kommen“, sagt Hausherr Roland Hamberger.

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Mistelzweig-Tor und Gugelhupf als Schneekugel
Vor dem Café Mozart wird an diesem Wochenende ein fünf Meter hoher und 4,50 Meter breiter Torbogen mit großem Mistelzweig aufgestellt. Optisch soll er an das Dach der Secession erinnern. Beim Café Landtmann lockt eine 3,80 Meter große Schneekugel mit Gugelhupf, entworfen von Bühnenbildner Christof Cremer.

Wer das Erbe des Mascherls antritt, entscheiden am Ende die Handykameras. Das Original sitzt indes weiter im Hausarrest.

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