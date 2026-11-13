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Gustav Klimts Bussi für Wiens Touristen-Welt

Kultur
13.11.2026 18:00
Rudern mit „Gustl“ im Museums-Film: Nach dem Uni-Skandal erholt sich Klimt am Attersee.
Rudern mit „Gustl“ im Museums-Film: Nach dem Uni-Skandal erholt sich Klimt am Attersee.(Bild: KHM-Museumsverband)
Porträt von Stefan Musil
Porträt von Franziska Trost
Von Stefan Musil und Franziska Trost

Das Kunsthistorische Museum bat zur Vorbesichtigung einer „Neuinszenierung“ von Gustav Klimts legendärem Gemälde „Nuda Veritas“ im Theatermuseum.

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Zum „Tatort“ macht Kleopatras ermordete Schwester derzeit das Ephesos-Museum. Die „Nackte Wahrheit“ gibt es ab 2. 12. im Theatermuseum. Letzteres ist zwar wegen Umbaus geschlossen. Fertiggestellt sind aber neue Räumlichkeiten zur Augustinerstraße.

Dort wartet das Spitzenwerk des Hauses, Gustav Klimts „Nuda Veritas“ („Nackte Wahrheit“), in einer großen „cineastischen Inszenierung“. KHM-Generaldirektor Jonathan Fine – das Theatermuseum ressortiert in seinen Museumsverband – bat die Presse zur Sneakpreview. Auch um deren Meinung zu erfahren. Gerne:

Kurz geht der Vorhang auf in der neuen Inszenierung für die „Nackte Wahrheit“.
Kurz geht der Vorhang auf in der neuen Inszenierung für die „Nackte Wahrheit“.(Bild: KHM-Museumsverband)

Theatralisch der Eintritt, als wäre man in Verdis „Aida“ geraten. Zartes Königsblau bis unter die Decke im neuen Foyer, Bücherregale in Goldornamentik. Unter einer Kaskade aus Goldlamellen klingelt die Kassa. Die Hop-on-hop-off-Touri-Gruppen können dann durch eine Glastüre mit Klimt-Ornamenten in den Vorraum zur „Nuda“-Show treten. Klimts frühe „Dame mit lila Schal“ (1895) sitzt hier hinter Panzerglas, bedrängt von Monitorbatterien und Hörzylindern. 90er-Jahre-Ausstellungsästhetik mit Goldschindeln an der Wand.

„Nuda Veritas“

  • In der Presse wurde sie als „mageres, rothaariges Weib“ beschimpft, ihre frontale Nacktheit als „abstoßend“ und „pervers“. Gustav Klimts „Nuda Veritas“, die er 1899 bei der 4. Secessionsausstellung präsentierte, war ein Aufbegehren gegen akademische und moralische Konventionen. Und sein Bekenntnis zur künstlerischen Unabhängigkeit – bekräftigt durch das Zitat von Friedrich Schiller: „Kannst du nicht gefallen durch deine That und dein Kunstwerk, mach es wenigen recht. Vielen gefallen ist schlimm.“ 
  • „Für mich ist es sein radikalstes Werk. Eine nackte Frau wird nicht als erotische Venus gezeigt, sondern sie ist die Verkörperung der Wahrheit, die uns direkt anblickt“, so KHM-Direktor Jonathan Fine. „Es ist auch ein zutiefst philosophisches Werk, in dem die zentrale Frage der Wiener Moderne steckt. Was ist die Beziehung zwischen Schönheit und Wahrheit? Was ist die Beziehung zwischen Kunst und Wahrheit? Und wie können wir als Sterbliche Wahrheit begreifen und für uns verständlich machen?“ Eine Konkurrenz für den berühmten „Kuss“ ist das Bild aber nicht. „,Der Kuss‘ ist vielleicht Klimts schönstes Bild und die ,Nuda Veritas‘ sein Manifest.“

Endlich geht es ins Heiligtum, wo zunächst ein KI-Erklär-Film der simpelsten Sorte durchlitten werden muss. Dann hebt sich in der Rückwand eine Blende und gibt den Blick auf die „Nuda Veritas“ frei. Gefangen in einer Vitrine (Bild li. u.), vor der die „Mona Lisa“ blass werden muss. Das Vergnügen ist nur kurz. Die Blende schließt sich rasch wieder.

Mag sein, dass sich Jonathan Fine einen Touri-Magneten wie „Der Kuss“ wünscht. Doch „Der Kuss“ ist jederzeit für alle zugänglich. Die „Nuda Veritas“ zum kurzen Höhepunkt einer Touristenshow zu degradieren, kann wahrlich nicht die Aufgabe einer „wissenschaftlichen Anstalt öffentlichen Rechts“ sein. Als solche sind die Bundesmuseen ins Gesetz geschrieben. 

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