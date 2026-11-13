Gustav Klimts Bussi für Wiens Touristen-Welt

Das Kunsthistorische Museum bat zur Vorbesichtigung einer „Neuinszenierung“ von Gustav Klimts legendärem Gemälde „Nuda Veritas“ im Theatermuseum.
Zum „Tatort“ macht Kleopatras ermordete Schwester derzeit das Ephesos-Museum. Die „Nackte Wahrheit“ gibt es ab 2. 12. im Theatermuseum. Letzteres ist zwar wegen Umbaus geschlossen. Fertiggestellt sind aber neue Räumlichkeiten zur Augustinerstraße.
Dort wartet das Spitzenwerk des Hauses, Gustav Klimts „Nuda Veritas“ („Nackte Wahrheit“), in einer großen „cineastischen Inszenierung“. KHM-Generaldirektor Jonathan Fine – das Theatermuseum ressortiert in seinen Museumsverband – bat die Presse zur Sneakpreview. Auch um deren Meinung zu erfahren. Gerne:
Theatralisch der Eintritt, als wäre man in Verdis „Aida“ geraten. Zartes Königsblau bis unter die Decke im neuen Foyer, Bücherregale in Goldornamentik. Unter einer Kaskade aus Goldlamellen klingelt die Kassa. Die Hop-on-hop-off-Touri-Gruppen können dann durch eine Glastüre mit Klimt-Ornamenten in den Vorraum zur „Nuda“-Show treten. Klimts frühe „Dame mit lila Schal“ (1895) sitzt hier hinter Panzerglas, bedrängt von Monitorbatterien und Hörzylindern. 90er-Jahre-Ausstellungsästhetik mit Goldschindeln an der Wand.
Endlich geht es ins Heiligtum, wo zunächst ein KI-Erklär-Film der simpelsten Sorte durchlitten werden muss. Dann hebt sich in der Rückwand eine Blende und gibt den Blick auf die „Nuda Veritas“ frei. Gefangen in einer Vitrine (Bild li. u.), vor der die „Mona Lisa“ blass werden muss. Das Vergnügen ist nur kurz. Die Blende schließt sich rasch wieder.
Mag sein, dass sich Jonathan Fine einen Touri-Magneten wie „Der Kuss“ wünscht. Doch „Der Kuss“ ist jederzeit für alle zugänglich. Die „Nuda Veritas“ zum kurzen Höhepunkt einer Touristenshow zu degradieren, kann wahrlich nicht die Aufgabe einer „wissenschaftlichen Anstalt öffentlichen Rechts“ sein. Als solche sind die Bundesmuseen ins Gesetz geschrieben.
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