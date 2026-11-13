Gustav Klimts Bussi für Wiens Touristen-Welt

Endlich geht es ins Heiligtum, wo zunächst ein KI-Erklär-Film der simpelsten Sorte durchlitten werden muss. Dann hebt sich in der Rückwand eine Blende und gibt den Blick auf die „Nuda Veritas“ frei. Gefangen in einer Vitrine (Bild li. u.), vor der die „Mona Lisa“ blass werden muss. Das Vergnügen ist nur kurz. Die Blende schließt sich rasch wieder.