„Wir geben den Kampf um unsere Tiere nicht auf!“

Weil der Sikahirsch heimisches Wild verdrängen könnte, will die EU diese Art ausrotten – eine „absurde“ Idee, die Sikahirsch-Züchter Manfred Passeil aus dem südoststeirischen Gnas nicht nachvollziehen kann: „Bei uns leben die Hirsche ja nicht in freier Wildbahn und können damit heimisches Wild auch nicht verdrängen. Das ist doch selbsterklärend. Zudem müssen wir unsere Bestände stark absichern.“ Schon im Juli hat er in der „Krone“ angekündigt, dass er für seine Tiere und gegen die Ausrottung bis zum Äußersten kämpfen werde.