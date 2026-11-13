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115 Jobs stark bedroht

Sägewerk-Kahlschlag: Erste Kritik und Schockstarre

Niederösterreich
13.11.2026 18:00
115 Jobs will Stora Enso im Sägewerk Brand im Waldviertel streichen.
115 Jobs will Stora Enso im Sägewerk Brand im Waldviertel streichen.(Bild: Klaus Schindler)
Porträt von René Denk
Von René Denk

115 Jobs will der Konzern Stora Enso in Brand (Niederösterreich) abbauen und schockiert damit eine ganze Region. Denn es kommt immer mehr zum Vorschein, dass das Ausmaß des groben Einschnitts noch wesentlich heftiger sein könnte und maßgebliche Auswirkungen auf das ganze Waldviertel haben könnte.

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Noch in Schockstarre befindet sich die Region um Waldhausen im Bezirk Zwettl. Denn der Holz-Konzern Stora Enso in Brand will eine Produktionslinie schließen und 115 Arbeitsplätze am Sägewerk-Standort streichen.

Zitat Icon

Offenbar wurde in wirtschaftlich erfolgreichen Jahren verabsäumt, rechtzeitig die notwendigen Investitionen in den Standort zu tätigen!

ÖVP-Nationalrat Lukas Brandweiner

Bild: Maximilian Stark

ÖVP-Nationalrat Lukas Brandweiner kann den „schweren Schlag“ für die gesamte Region nur schwer nachvollziehen: „Offenbar wurde in wirtschaftlich erfolgreichen Jahren verabsäumt, rechtzeitig die notwendigen Investitionen in den Standort zu tätigen“, übt er Kritik an der Konzernpolitik, die nun die Mitarbeiter zu spüren bekommen.

Situation weitaus dramatischer
Die Arbeiterkammer bestätigt, dass die Verhandlungen über Sozialpläne in einem konstruktiven Klima gestartet seien. Außerdem heißt es, dass die Situation genau wegen dieses Klimas deutlich anders sei, als bei Ardo.

Doch das Ausmaß der wirtschaftlichen Katastrophe für das Waldviertel ist dennoch immens. Denn sehr vieles hängt von dem Werk ab. FPÖ-Landesvize Udo Landbauer betont, dass gut die Hälfte des Waldviertler Schienengüterverkehrs an Stora Enso hängt. Und damit ist auch einer der größten Güterverladebahnhöfe im Land stark bedroht.

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