Wenn Russen angreifen, wäre NATO-Sieg nicht sicher

Experten: Abschreckung wirkt

Dieses RAND-Szenario ist nur eine Möglichkeit von vielen, wie die Zukunft ausschauen könnte. Die Analyse zeigt aber, dass militärische Erfolge nicht unbedingt dazu führen, dass Moskau politisch einlenkt – und, dass sich Regierungen, Militär, Unternehmen und die Gesellschaft besser auf mögliche Kriege vorbereiten müssen, lautet die Einschätzung der RAND-Experten. Sie betonen, dass Abschreckung einen Krieg verhindern könnte. Dafür müsse die NATO aber zeigen, dass sie im Notfall einen langen Krieg führen und diesen auch gewinnen könne.