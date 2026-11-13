Wenn Russen angreifen, wäre NATO-Sieg nicht sicher

Was passiert, wenn die Russen ein NATO-Land angreifen? Eine Simulation zeichnet genau dieses Zukunftsszenario. Dabei kommen mehrere Schwachstellen von Regierungen und Militär ans Licht – und es wird deutlich, dass eine entschlossene NATO im Krieg noch keine Garantie für einen Sieg wäre.
Im Jänner 2027 stirbt Kreml-Chef Wladimir Putin eines natürlichen Todes – so beginnt die Simulation der US-Forschungsorganisation RAND. Sie hat ein Szenario entworfen, wie ein möglicher Krieg zwischen dem westlichen Verteidigungsbündnis NATO und Russland ausschauen könnte. Die Autoren der Analyse betonen laut ntv, dass ihre Simulation keine Prognose ist. Sie soll vor allem dabei helfen, Kriege zu verhindern, indem sie Schwachstellen aufzeigt.
In dem fiktiven RAND-Szenario wird nach Putins Tod im Jänner 2027 ein ehemaliger Geheimdienst-General Präsident. Er stimmt einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg zu, die Friedensverhandlungen scheitern aber und der Krieg wird eingefroren. Diese Feuerpause wird genutzt, um die russischen Streitkräfte massiv aufzurüsten.
Weniger US-Unterstützung
Ab Jänner 2028 startet Moskau dann gezielte hybride Attacken gegen europäische Staaten. Kommunikationsnetze fallen aus, Energieversorger werden attackiert und Falschmeldungen heizen soziale Konflikte an. Die USA sind ab Mitte 2029 durch eine Krise in Südamerika abgelenkt. Die Amerikaner unterstützen Europa zwar weiterhin logistisch und strategisch – allerdings gibt es keine US-Kampfverbände.
Moskau sieht darin seine Chance: Im Mai 2030 eskaliert die Lage in der estnischen Stadt Narva nahe der russischen Grenze. Russland schürt Unruhen unter der russischsprachigen Bevölkerung und unter dem Vorwand, diese Minderheit schützen zu müssen, marschieren russische Truppen in Estland ein.
Atomdrohungen der Russen
Die NATO ruft daraufhin den Bündnisfall aus, viele NATO-Länder versprechen Estland militärische Unterstützung. Zeitgleich zu den Kämpfen in Estland werden Unterseekabel beschädigt und der Seeweg im Nordatlantik bedroht. Die NATO schafft es nicht, die russischen Truppen aus Estland zu verdrängen und greift daraufhin russische Munitionslager und andere Einrichtungen an. Die Russen reagieren mit Atomdrohungen.
In der Simulation gibt es ab November 2030 einen Waffenstillstand, Estland bleibt aber besetzt und die Friedensverhandlungen stocken.
Die Autoren zeigen mit ihrer Simulation, dass ein Krieg auch dann eskalieren kann, wenn die NATO geschlossen und entschlossen auftritt. Als zentrale Schwachstelle sehen die RAND-Experten, was abseits der Fronten passiert. Denn Kriegsgegner könnten die Verteidigungsfähigkeit eines Landes schon schwächen, bevor Truppen einmarschieren oder Drohnen fliegen.
Die RAND-Autoren modellieren in ihrer Simulation als Beispiel dafür einen Hackerangriff auf einen britischen Supermarkt. Innerhalb weniger Tage sind keine Lebensmittel mehr in den Regalen, weil die Logistik zusammenbricht.
Weitreichende Folgen von Militäraktivitäten
In ihrer Arbeit zeigen die Autoren auch auf, dass militärische Aktionen weitreichende Auswirkungen haben können: Beschädigte Unterseekabel stören den Daten- und Finanzverkehr, Attacken auf Kraftwerke verursachen weitreichende Stromausfälle in London. Auch die Rüstungsindustrie gerät ins Stocken, da oft schon ein fehlendes Bauteil von einem Zulieferer ausreicht, um zum Beispiel die Raketenproduktion zu stoppen.
Auch auf militärischer Ebene sehen die Autoren Handlungsbedarf. Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass technische Entwicklung, günstige Waffen und unbemannte Systeme eine große Rolle spielen. Viele NATO-Länder hinken den Ukrainern in dieser Hinsicht allerdings nach.
Experten: Abschreckung wirkt
Dieses RAND-Szenario ist nur eine Möglichkeit von vielen, wie die Zukunft ausschauen könnte. Die Analyse zeigt aber, dass militärische Erfolge nicht unbedingt dazu führen, dass Moskau politisch einlenkt – und, dass sich Regierungen, Militär, Unternehmen und die Gesellschaft besser auf mögliche Kriege vorbereiten müssen, lautet die Einschätzung der RAND-Experten. Sie betonen, dass Abschreckung einen Krieg verhindern könnte. Dafür müsse die NATO aber zeigen, dass sie im Notfall einen langen Krieg führen und diesen auch gewinnen könne.
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