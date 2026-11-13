„Kranker Kuh geht es besser als kranker Bäuerin“

Es gibt immer weniger Wirte, Banken, Nahversorger – und auch Kassenordinationen: Das Landarztsterben alarmiert Gemeinden und die Ärztekammer.
Die medizinische Versorgung kränkelt besonders abseits der Ballungsräume. „Bitte warten!“, heißt es vielerorts für Patienten bei einem Termin in einer Kassenpraxis. Nicht jeder Beitragszahler kann oder will sich einen privaten Arzt leisten. Allein in der Allgemeinmedizin gibt es mit Stand Oktober etwa 85 offene Kassenstellen, bei den Fachärzten sind es 90.
Oft bleiben Ordinationen im ländlichen Raum leer. „Während wir in der Stadt 1,7 offene Kassenstellen pro 100.000 Einwohner haben, sind es bei der Landbevölkerung mit 2,3 offenen Kassenstellen pro 100.000 Einwohner gleich um 40 Prozent mehr“, analysiert Allgemeinmedizinerin Carmen Berti-Zambanini.
Abhilfe könnten etwa flexiblere Arbeitszeitmodelle und eine bessere Abgeltung der Leistungen bringen. Ersteres würde Frauen mit Kinderwunsch entgegenkommen.
Hausapotheke ist am Land der Idealfall. Patienten müssen sich nicht mit dem Postbus auf den Weg zur nächsten Apotheke machen.
Carmen Berti-Zambanini, Ärztekammer
Ein wesentlicher Hebel fürs Land sei natürlich die Stärkung der Hausapotheke. Nötig wäre nur ein einziger Federstrich im Apothekengesetz. „Dort findet sich die völlig veraltete Regelung, dass im Umkreis von vier Straßenkilometern einer öffentlichen Apotheke keine ärztliche Hausapotheke bewilligt werden darf, im Umkreis von vier und sechs Kilometern nur in Form einer Nachfolgepraxis“, so die Landärztin weiter.
Anders sei die Situation bei Veterinärmedizinern, die Medikamente zum Hausbesuch mitnehmen dürfen. „Einer kranken Kuh in Österreich geht es immer noch besser als einer kranken Bäuerin“, betont die Allgemeinmedizinerin.
Medizinische Versorgung in vielen Gemeinden in Gefahr
„Eines steht fest: Die ärztliche Versorgung ist ein entscheidender Faktor für die Zukunft einer Gemeinde“, weiß Silvester Hutgrabner von der Ärztekammer. Denn laut Umfrage des Kommunalverlages ist das Thema „Gesundheit und ärztliche Versorgung“ am wichtigsten. 36 Prozent der Politiker sehen die medizinische Versorgung in ihrer Gemeinde in den kommenden fünf Jahren gefährdet.
150 bis 200 Präparaten in einer Hausapotheke stehen 6000 verschiedene Arzneimittel in einer öffentlichen Apotheke gegenüber.
Aus der Apothekerkammer
Für die Apothekerkammer ist die Hausapotheke eine „Notversorgung“ in Ausnahmefällen. Außerdem sind Apotheken außerhalb des Regelbetriebs geöffnet.
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