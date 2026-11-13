„Kranker Kuh geht es besser als kranker Bäuerin“

Ein wesentlicher Hebel fürs Land sei natürlich die Stärkung der Hausapotheke. Nötig wäre nur ein einziger Federstrich im Apothekengesetz. „Dort findet sich die völlig veraltete Regelung, dass im Umkreis von vier Straßenkilometern einer öffentlichen Apotheke keine ärztliche Hausapotheke bewilligt werden darf, im Umkreis von vier und sechs Kilometern nur in Form einer Nachfolgepraxis“, so die Landärztin weiter.